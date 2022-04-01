HUDER İzmir’den kadına yönelik şiddete karşı seferberlik

HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarını azaltmanın gençlerde farkındalık oluşturmakla mümkün olabileceğini söyledi

Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi, “ŞiddetSİZ Çare SİZ” projesi kapsamında Gaziemir ilçesinde lise 9. sınıf ve ortaokul 8.sınıfta okuyan öğrencileri hukuksal boyutları ile kadına şiddetin önlenmesi, bağımlılık ile mücadele ve sosyal medya suçlarına yönelik bilgilendiriyor. HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek ve kadına yönelik yapılan şiddeti gençlerin fark etmesini sağlamasını amaçlayan “ŞiddetSİZ Çare SİZ” projesine HUDER İzmir Şubesi olarak büyük önem verdiklerini vurguladı.

“Geleceğimiz adına büyük adım”

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik gençlerde farkındalık oluşturmanın geleceğe yönelik büyük bir adım olduğunu belirten Kayacan, “Bugünün gençleri yarının yetişkin fertleri olacak. Maalesef günümüzde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu vakaları olabildiğince minimal bir düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak ancak gençlerimizde farkındalık oluşturmakla mümkün olabilir. Bu nedenle Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu “ŞiddetSİZ Çare SİZ” projesini geleceğimiz adına son derece kıymetli buluyorum. Bu projeye HUDER İzmir Şubesi olarak destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz”

“ŞiddetSİZ Çare SİZ” projesi kapsamında 9. sınıf ve ortaokul 8.sınıfta okuyan öğrencilere yönelik olarak gerçekleşen panellerin devam ettiğini aktaran Kayacan, “Gaziemir Kaymakamlığımızın himayelerinde, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen program kapsamında projeyi gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleşen panellerde HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyemiz Avukat Esra Garagon Etlik, HUDER İzmir Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanımız Avukat Furkan Şahin ve Gençlik Komisyonu Başkan Vekilimiz Avukat Gizem Elif Büyükyıldırım kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hukuki süreçleri ve cezai müeyyideleri dile getirdi. Okullarda gençlerimizle buluşan meslektaşlarımız bu konunun yanı sıra siber suçlar ve günümüzde gençlerimizin kullanımının oldukça yoğun olduğu teknoloji araçları ve sosyal ağlarla işlenebilecek olası bilişim suçlarına karşı da bilgilendirmelerde bulunuyor. Gençlerimizde farkındalık oluşturmak suretiyle gelecekte bu konularda sıkıntı yaşamamaları için şimdiden uyarılarda bulunuyoruz. ''ŞiddetSİZ Çare SİZ" projesinin hedefleri doğrultusunda Gaziemir’de eğitim-öğretim yaşamlarına devam eden öğrencilerimize hukuki açıdan destek olmaya ve farkındalık oluşturmaya HUDER İzmir Şubesi olarak devam edeceğiz” diye konuştu.