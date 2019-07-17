Hükümet sözünü tutsun ÖTV'nin yarısını ödemeye razıyız

Haziran sonunda biten ÖTV muafiyetinin devam etmesini isteyen taksi esnafı seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığından şikayetçi.

Halil Özcan - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Yüzde 45 ÖTV'nin yarısını ödemeye razıyız. Bu uygulamanın ekonomiye katkı sağlayacağını ve otomobil satışlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Yoksa işimiz zor. Esnafın işi zaten zor" dedi.

Ülke genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı Hükümet'teydi ancak olumlu bir ses çıkmadı. Bir defaya mahsus tanınan ÖTV ödemeden araç alabilme hakkı 30 Haziran'da sona erdi. Uygulama bitmeden önce seslerini duyurmaya çalışlan taksi esnafı herhangi bir sonuç alamadı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık, "Minibüs ve otobüsteki ÖTV oranı yüzde 4 civarında. Taksiciler olarak biz otomobil aldığımızda yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Bunlar için ÖTV'nin devam edip etmemesi o kadar önemli değil ama otomobil gurubu için çok önemli. Bunun devamını istiyoruz dedik ama ülkenin içinde bulunduğu zor durumu da göz önüne alarak olamayacağını tahmin ettik. Ekonomiye göre hareket edilirse en azından yüzde 45 ÖTV'nin yüzde 50'sini alsınlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'na iletildi

Seçimlerden önce İstanbul'da taksi esnafıyla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konunun iletildiğini ifade eden Anık, şöyle konuştu: "Görüşüp değerlendireceklerini söylemişlerdi, ondan sonra ses soluk çıkmadı, şu anda da süre bitti. Önümüzdeki dönem gerçekten işimiz zor. Şu an piyasada çalıştırabileceğiniz en vasat arabanın fiyatı 100 bin liranın üzerinde. Bu arabayı 3 sene kullanıyorum. Ben 3 yılda bu arabayı amorti edebilmem için aylık 3 bin lira kenara atmam lazım. Yoksa arabamı yenileyemem. Bunun tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz."

Yüzde 65 vergi

Bu uygulamanın devam etmesi halinde ekonomiye katkı sağlayacağını söyleyen Anık, "Otomobil satışlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Yoksa işimiz zor. Esnafın işi zaten zor. Bunla ilgili müracaatlarımız oldu. İnşallah tekrar düşünürler. 3 yıl limit tanımışlardı. 3 yıldan önce arabayı satarsan ÖTV'yi ödemek zorundaydın. Bir defaya mahsus 3 yılda bir araç yenilemede ÖTV kaldırılmıştı. Sübvanse edilmesini istiyoruz. Yüzde 45 ÖTV, yüzde 18 KDV. 110 bin liraya otomobil satıyorsun bana bunun 65 bin lirası vergi. Hak mı bu? Can dayanmaz ki buna" ifadelerini kullandı.