Hükümet verdiği sözü unuttu, İzmirliler unutmadı

CHP’li Sertel hükümete bir başka sözünü daha hatırlattı.

Hükümet verdiği sözü unuttu, İzmirliler unutmadı
09 Ağustos 2019 Cuma 11:39

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İzmir’e yönelik verdiği sözlerin peşini bırakmıyor. 2017 yılında ihalesi yapılan ve Şubat 2019’da açılacağı söylenen Ege Uygarlıkları Müzesi, verilen sözün üzerinden 6 ay geçmesine rağmen açılmadı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a müzenin açılıp açılmayacağını ve müzenin yanında yapılan rezidans nedeniyle projenin rafa kaldırıldığına ilişkin iddiaları sordu.
Kısa bir süre önce Uzundere’deki kentsel dönüşüm projesinde gecikme nedeniyle yaşanan mağduriyeti gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ege Uygarlıkları Müzesi’ni de Meclis’e taşıdı.

Takipçisiyiz

Hükümetin verdiği sözlerin takipçisi olduklarını belirten CHP’li Sertel, müze yapımının rafa kaldırıldığına dair iddialar olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
“Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz 2017 tarihinde ihalesi yapılan, 15 Ağustos 2017 tarihinde sonucu yayınlanan Ege Uygarlıkları Müzesi’nin bitiş tarihi 4 Şubat 2019 olarak açıklandı. 24 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında da aynı söz dile getirildi. Hükümet edenler verdikleri sözü unuttu ancak İzmirliler unutmadı. Kentin geçmişi ve geleceği için çok önemli olan bu müzenin ne zaman açılacağı merakla bekleniyor. İzmir kamuoyunda Ege Uygarlıkları Müzesi’nin yapımının rafa kalkmasının nedeni İzmir Alsancak Tekel Fabrikası arazisinin yanı başında bulunan Tekel Yaprak Tütün Bakım İşletme Atölyelerinin yıkılarak yerine yapımına başlanmış rezidans projesi olarak gösteriliyor. Ege Uygarlıkları Müzesinin açılamamasının ardında yatan nedenler nelerdir? Türkiye’nin en çok arkeolojik eser sayısına sahip olan İzmir’de AKP iktidarı neden söz verdiği yatırımı gerçekleştirmiyor. Sayın Bakan bu iddialara ve müzenin açılıp açılmayacağına açıklık getirmelidir.”

Önceki Haber
Artık Cumhurbaşkanlığı'na soru sorulamıyor
Sonraki Haber
İZTO'dan 'Dijital Karavan'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.