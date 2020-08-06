Hükümete İstanbul Sözleşmesi çağrısı

İzmir’de kadınlar yaşamları ve hakları için önemli olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için sokaklara indi. Alsancak ÖSYM önünde bir araya gelen kadınlar hep bir ağızdan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz” diyerek seslerini duyurdu

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ve bazı ilçe belediyelerinin başkan eşleri de katıldı. Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi bugün İzmirli kadınlar da kadınları her türlü şiddete karşı korumaya yönelik olan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edileceğine ilişkin tartışmalara tepkilerini dile getirmek için sokaklara indi. Alsancak ÖSYM önünde bir araya gelen kadın örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kadın “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz” sloganı ve alkışlar eşliğinde seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Sadece temmuz ayında 36 kadının öldüğünü vurgulayan kadınlar, “Biz kadınlar haklarımızın yerine getirilmesi için yun yana durmaya, hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadınların mücadelesi engellenemez. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara derhal son verilsin. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz” dedi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün annesi Nilgün Gümrükçü, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün eşi Seçil Gürbüz, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın eşi Nuriş Oran, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın eşi Aslı Kayalar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun eşi Müyesser Özuslu da katıldı. Polis tarafından kadınların yürüyüş yapmasına izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmada 14 kişi kişi gözaltına alındı. Kadınlar arkadaşlarının gözaltına alınması nı oturarak protesto etti. Basın açıklamasının ardından grup toplanma alanından ayrıldı.



