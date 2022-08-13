Hurdacılar hayvanların su kaplarını çalıyor, hayvanlar susuzluktan ölüyor

Buca'nın ormanlık alanlarında hayvan severler tarafından 700 köpeğin beslenmesi için bırakılan mama ve su kapları hurdacılar tarafından çalınıyor. Susuz kalan can dostlar ise yaşamlarını yitiriyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Tüm canlıların kaliteli yaşam hakkını savunmak, sosyal sorumluluk projeleri ve kalkınma projeleri gerçekleştirmek amacı ile kurulan Sesi Olun Sessizliğin Derneği'nin gönülleri Buca'nın ormanlık alanlarında 60 kadar besleme noktasında 700 köpeği besliyor. Son dönemde ise ormanlık alanlarda can dostlar için bırakılan mama ve su kapları hurdacılar tarafından çalınıyor veya çevredeki insanlar tarafından atılıyor. Bu sonucunda da özellikle yaz aylarında susuz kalan yavru köpekler yaşamlarını yitiriyor.

Dört yavru köpek susuzluktan öldü

Ormanlık alanlarda 700 kadar köpeğin beslenmesini sağladıklarını dile getiren Sesi Olun Sessizliğin Derneği Başkanı Yasemin Denesay, "Yedi yıldır devam eden bir orman besleme ekibimiz var. Bu kapsamda Buca'nın ormanlık alanlarında Gökdere, Karacaağaç gibi insanların çok fazla uğramadığı orman içindeki yerlerde köpeklere bakıyoruz. Bölgeye bağışla toplanan mamaları ve su dağıtımı yapıyoruz. Ancak bunu haftada bir ya da iki defa yapabiliyoruz, çünkü çok ciddi bir bütçe gerekiyor. Bu konuda belediyeden de hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Ormanlık alanlarda yaklaşık 60 kadar besleme noktasında 700 köpeği besliyoruz. Kış aylarında soğukta telef olan köpekler var. Yaz aylarında ise besleme noktalarına koyduğumuz su ve mama kapları hurdacılar tarafından çalınıyor veya çevredeki insanlar tarafından atılıyor. Büyük bir emekle 15-20 litre su bırakmaya çalışıyoruz ama koyduğumuz kaplar hurdacılar toplayıp satabildiği için yerinde kalmıyor. Kapların kaldırılmasıyla bazı can dostlarımız susuzluktan ölüyor. Geçtiğimiz hafta dört yavru köpeğin bu şekilde öldüğünü gördük. Ormanda yaşayan hayvanların yaşam hakkı ihlal ediliyor. Aslında burası da belediyenin sorumluluk sahasında ama bakılmıyor" dedi.

Hırsızlığa karşı betonlu çözüm

Ormanlara bırakılan su kaplarının çalınması üzerine betondan su kapları yapmak için dernek olarak bir kampanya başlatacaklarını da ifade eden Denesay, "Şimdi can dostlarımızın susuz kalmaması için beton yalaklar yaptırmak istiyoruz. 15 litre su kapasiteli, temizliği için boşaltıp yıkamak üzere içinde tıpası olan 25-30 adet alıp sabitleyerek besleme noktalarına bırakacağız. Bu konuda tüm hayvan severlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.