Hurdadan bütçe çıkardı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda talimat verdi, belediyenin makine ikmal birimi ekipleri, 10 yıldır yatan ve hurdaya çıkmayı bekleyen belediye araçlarını yaşama döndürdü. Belediye, yenilenen sadece 5 araçta 400 bin lira tasarruf sağladı.

Gaziemir Belediyesi’nde yıllardır hurdaya çıkmayı bekleyen araçlar, tasarruf tedbirleri kapsamında yaşama döndürülüyor. Tır, damperli kamyon, yol süpürgesi, kamyonet ve traktör; sadece iki ay içinde yenilenerek hizmete alınan araçlardan başlıcaları olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz, Koronavirüs salgını ve belediyelerin gelirlerinin giderek küçülmesi Gaziemir Belediyesi’ni ekonomik tedbirler almaya itti. Bu kapsamda birçok kalemde “tasarruf yapılması” talimatı veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin yaklaşık 10 yıldır bünyesinde bulunan ancak atıl halde hurdaya çıkmayı bekleyen araçlarının da hizmete alınması için çalışma yürütülmesini istedi.

400 bin liraya tasarruf

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Makine İkmal Birimi’nde çalışan personel de belediyenin atıl durumdaki araçlarını kendi imkânlarıyla kullanılır hale getirdi. 2 ay gibi bir sürede 5 farklı aracı motorundan yürüyen aksamına kadar yenileyen çalışanlar, belediyenin 400 bin liraya yakın tasarruf etmesini sağladı. Böylece belediye, Koronavirüs mücadelesi için yaptığı 400 bin lirayı aşkın harcamayı, araçların tamiratından elde ettiği tasarruflar ile karşılamış oldu.

Verimli kullanacağız

Araçların 10 yıl sonra tekrar hizmete girmesi amacıyla sembolik tören düzenlendi. Törene Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler katıldı. Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için çok özenli davrandıklarını, bu kapsamda atıl durumdaki tüm makinelerin yaşama döndürülmesi için talimat verdiğini söyledi. Göreve geldiğinde yaptığı incelemede belediyenin hurdaya çıkmayı bekleyen araçları olduğunu öğrendiğini anlatan Başkan Arda, “Bu araçların tamir edilmesinin ekonomik olup olmadığının araştırılmasını istedim. Ekiplerimiz yaptıkları değerlendirmenin ardından araçların piyasanın üçte biri fiyatına tamir edilebileceğini hesapladı. Tır, damperli kamyon, traktör, kamyonet ve yol süpürgesi, iki ay içinde motorundan yürüyen aksamına kadar onarılarak belediyenin çeşitli birimlerinin hizmetine sunuldu. Eğer biz bu araçları dışarıda tamir ettirseydik çok büyük rakamlar ödemek zorunda kalacaktık. Araçları sıfır satın almaya kalksaydık ödeyeceğimiz rakamları söylemek bile istemiyorum. Kendi bünyemizde çalışan personelimiz araştırdı, hesapladı ve araçları hurdaya gitmekten en ekonomik biçimde kurtardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu araçlarımız Gaziemir halkımıza hizmet ediyor” diye konuştu. n Ayça Yeriş

10 yıldır yatıyorlardı

Başkan Halil Arda’nın “araçların yenilenmesi” talimatı üzerine harekete geçtiklerini belirten Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferdağ Yiğit de Makine İkmal Birimi’ndeki personelin gayretli ve yoğun çalışması ile sadece 2 ayda 5 aracın hurdadan kurtarıldığını söyledi. Araçların bazılarının 7, bazılarının 10 yıldır hareket etmediğini de vurgulayarak “Tır yürür halde değildi. 7 yıldır yatıyordu. Özenli bir çalışma ile tırımız şu anda çalışıyor. Bu aracı Fen İşleri Müdürlüğü’müze devrettik. Yol süpürge aracı da yıllardır kullanılmıyordu. Motorunu ve süpürge sistemini yenileyip Temizlik İşleri Müdürlüğü’müze verdik. Sokaklarda çalışmaya başladı. Traktör ve kamyonet de 8 yıldır çalışmıyordu, şimdi belediyenin birçok hizmetinde kullanılıyor. Damperli kamyon da şu anda hurda olacağına yollarda hizmet veriyor”