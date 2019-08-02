Huzur hakkı almıyorum

Konak Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında Ak partinin soru önergesini cevaplayan Başkan Abdül Batur, Merbel şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev aldığını ancak hakkı huzur ücreti almadığını açıkladı.

Konak Belediyesi Ağustos ayı ilk oturumunda belediye şirketlerini kimlerin görev aldığı gündeme geldi. AK Parti Meclis üyeleri soru önergesine cevaplayan Başkan Batur, belediyenin iki şirketi olduğunu belirterek, MERBEL Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını ancak bu görev için altını çizerek huzur hakkı almadığını söyledi. Başkan Batur, “ Biz devletten maaş alıyoruz. Diğer arkadaşlarımız 2 bin 500 lira alıyor. Daha önce 2 bin 900 lira olan miktarı biz düşürmeyi uygun gördük" dedi.

KHK'lılara iyileştirme

Başkan Batur, Ağustos ayı meclis toplantısına, kısa bir süre önce hayata veda eden İzmirli eski Devlet Bakanı Işılay Saygın’ı anarak başladı. Batur, “İzmir için önemli bir kayıp. Türkiye'nin İlk Çevre ve Turizm bakanı ve tarihimize iz bırakan önemli bir siyasetçi. Işılay ablamız, kısa sürede rahatsızlanıp aramızdan ayrıldı. Tüm İzmir'e baş sağlığı diliyorum" sözleriyle başladı. Başkan Abdül Batur meclis gündemine geçmeden önce yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan batur, Zabıta haftası olması nedeniyle de tüm zabıta görevlilerini kutladı. Batur, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şirketlere geçirilen işçilerin şartlarının iyileştirilmesine yönelik imzalanan sözleşmeyi yaptıklarını belirterek, “417 lira gıda fişi ve 312 lira paso (Toplu ulaşım) yardımı olmak üzere bir iyileştirme yaptık. Dileğimiz 2020 Haziranından sonra KHK’lı arkadaşlarımızla ilgili net kararların verilmesi ve belediye olarak çalışma arkadaşlarımızın daha olumlu ve iyi çalışma ortamlarında çalışmaları konusunda biz de çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Cumartesi günü başlatıyoruz

Kadifekale'de başlayan ve şimdi tüm İzmir'de uygulanacak olan temizlik kampanyası ile ilgili bilgiler veren Batur, Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi ile birlikte kentte bir temizlik kampanyası yapacaklarını ve ‘İzmir'e Toz Kondurmuyoruz” sloganıyla kentin çeperlerinden başlayacaklarını söyledi. Batur, “İlk olarak kadifekale’den başladık. Konak Belediyesi temizlik ekipleri her cumartesi bir bölgeyi 100 kişilik bir ekiple temizliyor. Bu haftada Kadriye Mahallesi’nde olacağız. 11 ilçe Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kampanyayı 3 Ağustos Cumartesi günü başlatıyoruz” dedi.

Ovacık Kardeş şehir oluyor

Konak Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, Konak ve Tunceli’nin Ovacık Belediyesi için kardeş şehir olması için girişimler başlatılmasına ve kısa zamanda neticelenmesine karar verildi. Başkan Batur’un daha önce açıkladığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında Basmane’deki binanın Konak Belediyesi’ne tahsis edilmesi ilişkin karar da bu mecliste görüşüldü. Batur, binayı belediyeye bağışlayan Serap Alper'e teşekkür ederken, Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi olarak faaliyet gösterecek olan bu binanın, konak için çok önemli bir çalışma olduğunu hatırlattı.

Kemeraltı tarihiyle ayağa kalkacak

Kentsel Tasarım konusunda yapılan çalışmaları meclise sunulmasını da isteyen Başkan Batur, 2006 yılından bu yana belediyenin tarihi binalarına uygulanan dokunuşlarla ilgili bir sunum da yapıldı. 2017 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla Kemeraltı ve çevresindeki 210 hektarlık alan yenilenme alanı olarak ilan edildiğini dile getiren Kentsel Tasarım Müdürlüğü yetkilileri yenileme alanı içinde de 2 bin 187 adet tescilli yapı bulunduğu belirtildi. 2006 yılından bu yana 44 adet proje gerçekleştirildiği ve 22 adetinin restorasyonun yapıldığı kaydedildi. 4 tanesinin uygulama ihalesinin hazırlandığını, 4 tanesinin de uygulama aşamasında olduğunu belirten yetkililer 14 projenin de hayata geçirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibatın devam ettiği kaydedildi. Başkan Batur, her ay yatırımlarla ilgi sunumların yapılacağını ve yapılan çalışmalarla birlikte Kemeraltının tarihiyle birlikte ayağa kalkacağını dile getirdi.