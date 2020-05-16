'Huzur ve Güven' uygulamasında 57 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Hakkında arama kararı bulunan 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 15.00 ile 00.00 saatleri arasında kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. 2'si deniz aracı olmak üzere toplam 301 ekip ve yaklaşık 1000 personelin katılımıyla 118 noktada yapılan uygulamada, 3 bin 500 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, hakkında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. Öte yandan, 2 bin 424 iş yerinin kontrol edildiği, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 iş yerine idari işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca, uygulama kapsamında, 20 yaş altı 19 kişiye, 65 yaş üstü 1 kişiye de toplamda 44 bin TL, sosyal mesafe kurallarına uymayan 43 kişiye ise 126 bin TL idari para cezası kesildi. Kent genelindeki trafik denetiminde ise 4 bin 536 araç kontrol edildi, 1038 araca 470 bin 700 TL ceza uygulandı. Denetimler sırasında 256 park ve bahçe, 65 mesire ve yürüyüş alanının da kontrol edildiği öğrenildi.

JANDARMA 47 KİŞİYİ YAKALADI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, 6 bin 743 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, hakkında arama kararı bulunan 47 kişi yakalandı. Ayrıca, denetlenen 6 bin 907 araçtan 46'sına 38 bin 325 TL ceza kesildi. Uygulama kapsamında, 20 yaş altı 5 kişiye 1920 TL, sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye ise 6 bin 272 TL idari para cezası kesildi. Deretimlerde ayrıca, 100 mermi, 6 gram metanfetamin maddesi ve 45 kök hint keneviri ele geçirildiği öğrenildi.