Huzurevinde bayram coşkusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Zübeyde Hanım Huzurevi’ne konuk oldu. Bayram coşkusunun paylaşıldığı ziyarete, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile Müftü İsa Gürler de katıldı.

Huzurevinde bayram coşkusu
05 Haziran 2019 Çarşamba 11:55

Huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, “Varlıklarıyla bize güç veren büyüklerimiz, daima baş tacımızdır. Bayram ziyaretimizle, onlara verdiğimiz değeri bir kez daha hissettirmek istedik. Bize gösterdikleri sevgi ve ilgileri için çok teşekkür ediyor; herkese sağlık, huzur ve barış içinde geçecek nice mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Önceki Haber
İlk 500’de 59 EBSO’lu
Sonraki Haber
Finali 200 milyonu aşkın seyirci izledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.