Huzurevinde iftar

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ Bornova'da bulunan Nevvar Salih İşgören Huzuevi'nin sakinlerini iftar yemeğinde ağırladı. Dramalılar Köşkü bahçesinde düzenlenen yemeğe huzurevinde kalan 50 yaşlı katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan İduğ ve eşi Ufuk İduğ, yaş almış büyüklerle sohbet etti. Huzurevinde kalan yaşlıların Bocce Takımı olduğunu ve yarışmalara katıldıklarını öğrenen Başkan İduğ, 12 Haziran tarihinde beraber maç yapmak için de sözleşti.

Başkanlık görevini 1,5 ay kadar önce devraldığını söylene Başkan Mustafa İduğ, "Bu akşam buraya gelerek bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki 5 yıllık dönem içinde birlikte olacağız. Sizlerle daha yakın olmak, sizleri dinlemek ve fikirlerinizi almak isteriz. Sizleri çok seviyor ve daha sık birlikte olmak istiyoruz" dedi.

Bayram tedbirleri alındı

Bornova Belediyesi, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram öncesi özellikle gıda sektöründe hizmet veren işletmelere yapılan denetimler arttırılırken, ibadet yerlerinin temizliği için de özel bir çalışma yapıldı. Ayrıca uzun bayram tatili süresince belediyenin ilgili birimleri vatandaşların hizmetinde olacak.

Bornova Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı yaklaşırken, ilgili müdürlükler özellikle gıda üzerine çalışan işletmelere yapılan denetimleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca ibadethanelere yıl boyunca yapılan ve Ramazan ayında artırılan temizlik çalışmaları da sürüyor. İlçe sınırları içindeki cami ve cemevlerinde bayram temizliği yapıldı.