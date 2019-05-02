İAOSB ile meslek lisesi algısı değişiyor

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İAOSB) 'sanayiye can suyu verme' hedefiyle hayata kazandırdığı Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kısa süre içinde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyorlar.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İAOSB) 'sanayiye can suyu verme' hedefiyle hayata kazandırdığı Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, meslek liselerine yönelik kötü algıyı değiştirdi. Lise öğrencilerinden oluşan Sherlock Bones takımı, Türkiye genelinde yapılan ve STEM öğretim modeline bağlı olarak gerçekleştirilen CSI Education 2019 Turnuvası'nda Türkiye ikincisi oldu. MEV Okulları Büyükçekmece Kampüsü'nde, 27 okuldan 42 farklı takımın katıldığı turnuvanın lise kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kazandıkları ödülü İzmir'e getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

En üstün lise eğitimi

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, meslek liselerine ilişkin olumsuz algının kırılması ile Türk sanayinin önünün açılacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde meslek programı ve teknik program olmak üzere iki ayrı program uygulanıyor. Bizim okulumuzda uygulanan Anadolu teknik programı ile öğrenciler daha fazla sayıda kültür dersi alarak hem uygulamayı öğreniyor hem de üniversiteye hazırlanıyor. Öğrencilerimiz yaptıkları TÜBİTAK projeleri, katıldıkları MUN (Model Birleşmiş Milletler), DI (Destination Imagination), robot, drone turnuvaları, İngilizce kulüp çalışmaları ve okulumuz tarafından burs dahilinde verilen üniversiteye hazırlık kursları ile en üstün lise eğitimini alarak yetişiyorlar. Mesleki eğitime yönelik ailelerin çekimser bakış açısının değiştirilmesinde, gençlerimizin kazandığı bu başarılar önemli rol oynuyor. Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisinin de bu gibi platformlarda boy göstermesi ve ödüller kazanması, söz konusu okullara ilişkin algıyı olumlu yönde değiştirecektir. Türkiye'nin geleceğini kaybetmesini istemiyorsak elimizi taşın altına koymamız lazım. Biz de böyle bir okulu hayata geçirerek, bu anlamda örnek olmak istedik.

CSI Turnuvası

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bir araya getirilmesi ile oluşan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) öğretim modeli, CSI Education (Crime Scene Investigation-Olay yeri inceleme) eğitim programı ve turnuvası ile okullarda hayat buluyor. Bu doğrultuda öğrencilere verilen eğitimler, her yıl gerçekleştirilen CSI Turnuvası ile taçlandırılıyor. CSI Education programı bilimsel gelişmeler ışığında öğrencilerin takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, yaratıcı, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmasını hedefliyor.