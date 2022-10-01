İçişleri Bakanlığı Başkan Soyer hakkında soruşturma izni verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma ile iktidar tarafının hedefi olmuştu. Soyer hakkında şimdi de İçişleri Bakanlığı tarafından 3 ayrı konuda soruşturma izni verildiği öğrenildi

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmayla iktidar tarafından hedef gösterilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 3 ayrı konuyla ilgili soruşturma izni verdi.

Konuyla ilgili açıklamasını, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinden fotoğraf paylaşarak yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Bu topraklarda haine hain denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e soruşturma izni veriyor. Hiç kıvırmayın. Bu zırvaları yemeyiz. Başkanımızın yanındayız” dedi.

“BAŞKANIMIZI SİZİN SON ÇIRPINIŞLARINIZA YEDİRMEYİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “Bu kadar mı rahatsız oldunuz İzmir'in kurtuluş coşkusundan. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Sudan sebeplerle 3 ayrı soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in yanındayız. Başkanımızı sizin son çıpınışlarınıza yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP’den açıklamalar şöyle devam etti:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler, mafya sokaklarımızda gezerken İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e düşüncesini açıkladığı için soruşturma izni veriyor. Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Meydanlardan korkanlar, sandıkta yenilecek.”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Bu yarattığınız korku düzeni elbet son bulacak! Çırpınışlarınız boşa! Biz kazanacağız, siz tarih olacaksınız! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in yanındayız!”