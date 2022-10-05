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İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinden Bornova Belediyesi'ne tam puan!

İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinden Bornova Belediyesi'ne tam puan!
05 Ekim 2022 Çarşamba 10:55

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un verimlilik ve tasarrufa yönelik olarak ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda 3.5 yıldır yürütülen çalışmalar İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından takdirle karşılandı. Hazırlanan teftiş raporu Bornova Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda okunurken, Başkan Mustafa İduğ, “Bu başarı ve gurur hepimizin” dedi.

Bornova Belediyesi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumu Bornova Belediyesi Kültür Merkezi içindeki Nikah Salonu’nda yapıldı.  Toplantının başında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Bahar Gürsu, kısa bir süre önce mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan teftiş raporundan bölümler okudu.

Rapora yer alan ; “Mevcut Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un, görev yapmaya başladığı tarihten itibaren özellikle belediyenin harcamalarında tasarrufa gittiği, bu kapsamda belediyenin borçsuz bir belediye haline geldiği, yaptığı bazı uygulamalarla ciddi tasarruflar sağlandığı (araç kiralama işinden vazgeçilmesi, fazla mesai ödemelerinin düşürülmesi, asfalt plentinin kurulması gibi), halihazırda yaklaşık 150 milyon Türk Lirasının bankada mevcut bulunduğu, personel ödemelerinin gecikmeksizin yapıldığı, üretilen bazı yeni projelerle özellikle halkın istek ve taleplerinin çok kısa zamanda karşılandığı ya da cevap verildiği, dijital dershane programı ile birçok öğrenciye katkı sağlandığı, iş edindirme faaliyetlerine ağırlık verildiği ve birçok mezunun işe yerleştirdiği memnuniyetle görülmüştür” ifadelerinin kendilerini için büyük gurur kaynağını olduğunu ifade Gürsu, Başkan Mustafa İduğ’a ortaya koyduğu vizyon ve göreve geldiği günden bu yana çalışmalar için teşekkür etti.

Bu başarı hepimizin

Bornova’yı büyütme yolundaki çalışmaları hep birlikte yürüttüklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Şunu ifade etmek istiyorum ki; hazırlanan rapor çok kıymetli.  Bu gurur, bu başarı başta bürokratlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımız ile burada uyum içinde hep birlikte karar aldığımız meclis üyelerimizindir. Asıl emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Başta tasarrufa yönelik olarak yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerin Türkiyi’deki tüm belediyelerde uygulanması bizleri daha mutlu edecektir” dedi.

 Şehitlerin isimleri Bornova’da yaşayacak

Bornova Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Pençe-Kilit Harekatı Kapsamında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ile İstihbarat Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’in isimlerinin yaşatılması oybirliği ile kabul edildi. Alınan karara göre Hüseyin Cankaya’nın adı Rafetpaşa Mahallesi 5184 sokak ile 5185 sokak arasındaki parka, Batuhan Şimşek’in adı ise Karacaoğlan Mahallesi 6253 sokak ile Narova Sitesi arasında bulunan parka verilecek.

Etiketler; #izmir #bornova belediyesi #Mustafa İduğ #içişleri bakanlığı #izmir haber
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