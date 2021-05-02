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İçki içtikten sonra fenalaştı, hastanede öldü!

İzmir'de bir kişi parkta içki içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ç., burada hayatını kaybetti

İçki içtikten sonra fenalaştı, hastanede öldü!
02 Mayıs 2021 Pazar 08:19

İzmir’in Konak ilçesinde, parkta içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ahmet Ç. (69) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Ç.'nin sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocakapı Mahallesi Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan Ahmet Ç. içki içtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ahmet Ç.'yi 

görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet Ç., yapılan tüm müdahalelera rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ahmet Ç.'nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, polis soruşturma başlattı. Ahmet Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ölüm #sahte içki ölüm
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