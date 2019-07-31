İddiaları belgelerle yalanladı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kuzenini belediyede sekreter olarak işe aldığı iddialarını yalanladı. Sengel yaptığı açıklamada, Selçuk Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü olmadığını vurguladı ve kuzeninin 2004'ten bu yana belediyede çalıştığını kaydetti.

Torbalı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur'u belediye şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atamasının ve tepkiler üzerine görevden almasının ardından başlayan "belediyede akraba avı" tüm hızıyla sürüyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın kendisini bir belediye şirketine Yönetim Kurulu Başkanı olarak ataması ve 7 bin 500 lira ek maaşa sahip olması da tepki çekmiş, Erdoğan da geri adım atmıştı. İzmir'de belediye başkanı olduktan sonra akrabalarına "torpil" yaptığı iddia edilen başkanlıklar arasında Menderes Belediyesi, Menemen Belediyesi ve Selçuk Belediyesi de gösterilmişti.

Tek kişi alınmadı

Menderes ve Menemen belediyelerinden iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, iddiaları belgeleriyle yalanladı. Sengel'in açıklamasında belediyeyi teslim aldığı 11 Nisan 2019 tarihinden bu yana Selçuk Belediyesi'ne tek personel dahi alınmadığı ifade edildi . Sengel ayrıcı, kuzeni Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu'nun da 11 Mart 2004 tarihinde belediyede işe başladığını ve o tarihten bu yana kurumda çeşitli görevlerde bulunduğunu da duyurdu.

Özel Kalem yok

Kuzeninin Selçuk Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevlendirildiği iddialarını da yanıtlayan Başkan Sengel, madde madde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1. AKP'den Selçuk Belediyesini teslim aldığım 11/04/2019 tarihinden itibaren; Selçuk Belediyesini mali durumu sebebiyle tek bir personel alımı gerçekleşmemiştir.

2. Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, Selçuk Belediyesine 11/03/2004 tarihinde işe büro personeli olarak göreve başlamıştır. (EK-1: İşe Giriş Bildirgesi)

3. Oya hanım 15-16 yıldan beri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü son olarak da İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde önemli görevlerde bulunmuş Selçuk Belediyesi işçisidir.

4. Göreve gelmem itibari ile İşletme ve iştirakler Müdürlüğündeki görevinden belediye sekretarya birimine alınmış ve sekreter olarak görevine devam etmektedir.

5. Selçuk Belediye iç işleyişinde İlçenin Nüfusu göz önüne alındığında ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ diye bir Müdürlük bulunmamaktadır.

Birkaç günden beri sosyal medya ve çeşitli medya kuruluşlarında şahsımı da içine alarak kimi haberler yer almaktadır. Ancak aktarılanlar tamamen hatalı ve algı yönetmeye dahildir.

Nitekim göreve başladığım 11/04/2019 tarihi itibariyle AKP'den Belediyeyi teslim aldığımdan bu yana Sn. Genel Başkanımızın söylemleri ve 7 ilkesi dahilinde; AKP Belediyesinden borca batık olarak devralmış olmam sebebiyle hiçbir yeni çalışan dahi Selçuk Belediyesine tarafımdan alınmadığı gibi hiçbir akrabamda ve yakınımda işe başlatılmamıştır.

Kısacası çok çalışmaya ihtiyacımız var boş lafa değil... Ve biz çalışıyoruz; borç batağında aldığımız Belediyeyi kara geçirmek için, projelerimizi hızla hayata geçirmek için, yollarımızı yürünür hale getirmek ve Selçuk'un geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz...