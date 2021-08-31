İEF büyüdükçe Türkiye büyüyecek

Bu yıl 90’ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla fuar tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Soyer, “İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağları da büyüyecek ve gelişecek” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 3-12 Eylül tarihleri arasında 90’ıncı kez düzenlenecek. “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz” sloganıyla Kültürpark’ta gerçekleşecek olan fuarda yine bir ilke imza atılacak. Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü, fuarın 90’ıncı yılına özel ve eş zamanlı olarak Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenecek. Ayrıca 100 ülkeden 1500’ün üzerinde katılımcı iş insanı 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde buluşacak. İklim krizine karşı yeşil ticaret önerileri ‘İzmir İş Günleri’nde konuşulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından yapılan Fuar'ın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru ise Migros oldu. Fuar öncesi Kültürpark ismet İnönü Sanat Merkezi önünde yapılan tanıtım toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katılımı ile gerçekleştirildi.



“90 yıldır birlikte kutluyoruz”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) önemine dikkat çekerek, “İEF yalnızca bir fuar değil, şehrimize bırakılmış bir kültür mirası” dedi. Soyer, “Biz Cumhuriyet’in şehrimize verdiği bu asil görevin yedieminiyiz ve İEF’yi zamana uydurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağları da büyüyecek ve gelişecek” dedi. İEF’nin herhangi bir fuar organizasyonu olmadığına değinen Soyer, “İEF Türkiye’nin dünyadaki kültürel, teknolojik gelişmelerle ve geleceğin dünyasıyla ilk defa karşılaştığı; İzmirlilerin yıl boyunca coşkuyla beklediği, sinemadan tiyatroya kadar ve düzenlenen etkinliklerle bir araya geldiği bir buluşma noktası. Fuar İzmir’i, İzmir Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan en önemli değerlerden biri. İEF, bu yıl Atatürk’ün orijinal vizyonundan ilhamla 90 yıldır birlikte kutluyoruz, geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz temalarıyla açıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’yi aştı”

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) İzmir için ve Türkiye için önemine değinen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise “İzmir Fuarının görev alanı Türkiye’yi aştı ve aşmaya da devam ediyor” dedi.

“Kazandığımızı İzmir’e aktarıyoruz”

15 yıl önce İzmir’de kurulduklarını ve 15 yılda İzmir’de iyi bir noktaya geldiklerini aktaran Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da İzmir’de kazandıklarını kentte aktarmayı bir görev olarak gördüklerini belirterek, “İzmir bizi iyi bir yere getirdi. Saya grup olarak 7 şirketimiz var 4 ünün merkezi İzmir’de. 15 yıl önce kurulduk ve 15 yılda İzmir’de iyi bir yere geldik. İzmirliler bizi iyi bir yer getirdi. İzmir’de para kazanıyoruz. İzmir’de kazandığımız paranın bir kısmını İzmir’de kullanmayı bir görev olarak görüyoruz. İzmirli diğer firmalarına da buna davet ediyorum. İZFAŞ ile fuardan güzel sonuç alacağımızı canı gönülden inanıyorum” diye konuştu. Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ise İEF’in İzmir’in simgesi olan geçmişten bu yana halkla iç içe olan dünyanın nadir fuarlarında biri olduğunu dikkat çekti.



İEF’ye eş zamanlı Kültür Zirvesi

İzmir Enternasyonal Fuarı, 90’ıncı yılına özel ve eş zamanlı olarak, dünya çapında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşlar katılacak. Zirve kapsamında geleceğin adil, müreffeh ve dirençli kentlerine ulaşmak için izlenecek yollara dair deneyimler ve görüşler paylaşılacak. Dünyanın gözü İzmir’de olacak. Kültür Zirvesi 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde Kültürpark’ta yapılacak.

Pandemi önlemleri için sıkı takip

90. İEF’de etkinlikler; pandemi koşulları gereklerine uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, kapalı alanlarda HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, T. C. Sağlık Bakanlığı ve TOBB kuralları doğrultusunda yapılacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3,50 TL olarak düzenlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek. Fuar, 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16.00 itibariyle başlayacak.

‘İzmir İş Günleri’nde iklim krizi konuşulacak

İzmir Enternasyonal Fuarı dahilinde 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri’nin bu seneki teması “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat” olarak belirlendi. 100 ülkeden iş insanı 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde buluşuyor. Farklı ülkelerde 7 bakan katılacak. ‘İzmir İş Günleri’nde, İklim Krizine Karşı Yeşil Ticaret Önerileri konuşulacak.

Oyun Start-up’ı kurmak isteyenler fuara!

Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan “Next Game Startup Girişimcilik Yarışması”, 12 Eylül'de fuar kapsamında sonuçlanacak. Finale kalan 10 takım sunumlarını yaparak dereceye girmek için yarışacak. Next Game Startup ve Oyun Girişimciliği etkinlikleri kapsamında konsol turnuvaları, Atom Game Jam ve seminerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

Efsaneler İEF’de buluşuyor

Spor ve sporculuk kültürü, ülkemizin geleceği için kritik bir önem içermekte. Bu sebeple, İzmir Enternasyonal Fuarı, 90’ıncı yılında spor etkinlikleri ile ön plana çıkıyor, İzmir’de yer alan bütün spor kulüpleri bir araya geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan spor alanı İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda ağırlıyor. Spor alanı ayrıca Tokyo 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden sporcuları ağırlayacak. Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Bronz Madalya sahibi ve Göztepe sporcularından Ferhat Arıcan, Şavkar Cimnastik sporcularından Akdeniz Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya İkincisi Akdeniz Oyunları Şampiyonu Ahmet Önder, Avrupa Üçüncüsü Adem Asil, Mersin Challenge cup şampiyonu Nazlı Savranbaşı fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda neler olacak?

90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri karşılayacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, Mogambo geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihini anlatan İEF 90. Yıl Sergisi de ziyaretçileri geçmişe götürecek. İzmir Enternasyonal Fuarı’na renk katacak etkinliklerden birisi de “Belediyeler Sokağı” olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere komşu kentlerden de katılımcı belediyelerin yer alacağı sokakta, ilçeler hem kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar hem de belediyecilik anlamında atılabilecek yeni adımlar üzerine görüşlerini dile getirebilecek. Seferihisar, Karşıyaka, Torbalı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Narlıdere, Bayraklı, Foça, Buca, Konak, Dikili, Urla, Burdur, Edirne ve Hatay belediyeleri katılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu yıl fuara “cittaslow” teması ile katılacak.

2022’ye dair umut dolu başlangıç

Çim Konserleri, Mogambo Geceleri, Oyun ve Teknoloji Alanı, Açıkhava Tiyatrosu Etkinlikleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, Zipline Oyun Alanı, İzmir Sahnesi, İzmir Çocuk Sahnesi, Fuar Çocuk Kulübü, Şef Sensin, Spor Alanı, Bilgi Yarışması, İEF Tarihi Sergisi ile ziyaretçilerine keyifli, eğlenceli ve sanat dolu günler geçirmeyi hedefleyen İzmir Fuarı, umut dolu bir başlangıç için 2022 yılını beklemeye devam ediyor.