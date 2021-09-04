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İEF’de Buca rüzgârı esti

Bu yıl 90. kez ziyaretçilere kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) Buca rüzgârı esti.  Buca Belediyesi’nin kente özgü lezzetlerinin de yer aldığı renkli stant, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

İEF’de Buca rüzgârı esti
04 Eylül 2021 Cumartesi 10:04

90. İEF’de,  Paraşüt Kulesi arkasındaki Sanat Müzesi önündeki havuzlu alanda yer alan Buca Belediyesi standı, fuarın ilk gününde ilgi odağı oldu. Buca’nın eşsiz tarihi ve kültürel dokusu ile özellikle pandemi döneminde Türkiye’ye örnek olan tarım projelerinin de tanıtıldığı stanttaki halk oyunları gösterileri fuara renk kattı. 

Bir dönem Türkiye’nin en güzel üzümlerinin yetiştiği Buca’da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan Buca Belediyesi, hasadını gerçekleştirdiği üzümleri misafirlerine ikram etti. Ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle yeşilin daha da önem kazandığı bugünlerde, belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin fidanları da katılımcılara armağan edilirken, ücretsiz dağıtılan zeytinyağı ve zeytin kolonyaları da ilgi gördü. Stantta, yarın (5 Eylül) aşure dağıtımının da yapılacağı belirtilirken, İzmir’in kurtuluşunun 99. Yıl dönümü olan 9 Eylül Perşembe günü Fomged halk oyunları gösterisi ve bayrak dağıtımının da yapılacağı ifade edildi.  

Öte yandan, belediyenin, film sahnelerine uygun hareket eden koltuklarıyla miniklere heyecan yaşatan 12D film aracı, macera dolu film gösterimleriyle çocukların gözdesi oldu. Dans gösterileri ve palyaçolu yüz boyama etkinlikleri de fuarın minik ziyaretçilerine birbirinden keyifli dakikalar yaşattı.   
 

Etiketler; #buca #izmir fuarı #buca belediyesi
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