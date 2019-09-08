İEF’de Mistral Carrera rüzgarı

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerini alan Mistral Carrera, spordan eğitime, söyleşiden canlı müziğe kadar birçok etkinlikle ziyaretçilerini bekliyor.

Mistral Carrera, British Town, Kırmızı Otobüs, Dil Kasabası, Amerikan Kültür-Özgürlük Heykeli Yabancı Dil Kursu markalarıyla 6-15 Eylül tarihleri arasında 88’incisi gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer aldıklarını belirten Mistral Carrera Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, ziyaretçileri renkli bir serüvenin beklediğini söyledi. İzmir’in en önemli değerlerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuar’ında yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kahramaner, “Bu sene 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda tüm markalarımızla biz de varız” diye konuştu.

Hem sanat hem spor

Her gün birbirinden farklı aktivitelerle, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacaklarını belirten Kahramaner, “Fuar boyunca standımızda hem sanat hem de spor temalı aktiviteler olacak. Akustik canlı müzik, söyleşiler, yoga, zumba gibi sanattan spora tüm alanlarda eğlenceli bir fuar serüveni bizleri bekliyor” dedi.

