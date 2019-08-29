İESOB'dan e-ticaret hamlesi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), esnaf sanatkarlar ve odaları için internet dünyasında yeni bir pencere açıyor. Günün gereklerinden olan e-ticaret'in esnaf teşkilatı tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Sitemia Firması ile protokol imzalayan İzmir Birliği, esnaf sanatkarlara kurumsallaşmanın önemli adımlarından birisi olan Kurumsal Web Sitesi hizmeti sunacak.

İESOB Başkanvekili Hulusi Demir ile İntercontinental Yazılım A. Ş. Kurucu Ortağı Aytuğ Topçu arasında imzalanan protokol gereği, esnaf sanatkarlara e-ticaret alt yapılı web sitesi hizmeti sunulacak. Ücretsiz olarak hazırlanacak kurumsal web sitesi aracılığıyla esnaf sanatkarlar teknolojinin takipçisi olacak.

Esnaf sanatkarlar, Web sitesinin kurulmasının ardından, bağlı bulundukları meslek odalarından alacakları KOD ile 3 ay süresince yine ücretsiz olarak web sitesi desteği alabilecek. 3 ayın ardından verilen hizmetlerden memnun kalan, fayda görenler, talep ettikleri takdirde indirimli olarak hizmetlerden yararlanmaya devam edecek. 3 ay sonunda 1 yıl süresince aylık 33.32 lira ödeyerek web sitelerini kullanmaya devam edebilecekleri gibi, devam etmek istemeyen dilediği zaman herhangi bir cayma bedeli ödemeden sitesini kapatabilecek.

Rekabet gücü artacak

E- ticaret sisteminin artık ticari hayatın en önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çeken İESOB Başkanvekili Hulusi Demir, 'Projemiz ile esnaf sanatkarlar ilk üç ay ücretsiz, ardından cüzi bir bedelle tüm ürünlerini internet üzerinden satabilecekler. Böylece esnaf sanatkarların rekabet gücü artacak' dedi.

İnsanların artık bilgisayarları ile, telefonları ile ürün seçip satın aldıklarını hatırlatan Demir, 'Masalarından kalkmadan, evlerinden, ofislerinden çıkmadan ürünler hakkında bilgi alabiliyor, fiyat karşılaştırması yapıyor ve internet üzerinden satın alıyorlar.

Teknolojinin gereklerine ayak uyduramayanların gelecekte yaşama şansı bulunmuyor. İzmir Birliği de bu düşüncelerle esnaf sanatkarlara ve odalarına doğru rehberlikler vermek, çağın yeniliklerine uyumlarını kolaylaştırmak ve öncülük etmek adına gereken çalışmaları planlamaya ayrı bir önem vermektedir. İmzaladığımız protokol böyle bir düşüncenin ürünüdür. Hedefimiz, esnaf sanatkarların e-ticarete uyum süreçlerine destek vermek, ihtiyaçlarını en hızlı, en iyi ve en uygun şartlarda karşılamalarını sağlamak, rekabet gücünü artırmaktır.' dedi.

Yüzde 32 indirim

Protokol çerçevesinde ücretsiz dönem sonunda hizmetlerin ayrı bir indirimle verileceğini de belirten Hulusi Demir, '3 ay sonucunda web sitesinde ürününü pazarlamaktan, tanıtmaktan, satmaktan memnun kalan ve devam etmek isteyen üyelerimiz, odalarından alacakları indirim kodu ile aylık 49 lira yerine %32 indirimli olarak aylık 33,32 lira ödeyerek web sitesini kullanmaya devam edebilecekler.' diye konuştu.

Hizmetten memnun kalmayanların diledikleri zaman ayrılabileceklerini de sözlerine ekleyen Hulusi Demir sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hizmet almak istemeyenler ise diledikleri zaman bir cayma bedeli ödemeksizin hizmet alımını sonlandırabilecekler. Biz sadece yol gösteriyor, ışık tutuyoruz. Alacakları verime göre üyelerimiz kendi kararlarını kendileri verecek.