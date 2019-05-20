İEÜ'de iş dünyası eğitimi

İş dünyasında kendini geliştirmek isteyenler, uluslararası uzmanlardan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kendi alanlarında eğitim alabilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) ile Pearson Professional işbirliğiyle sertifika programı düzenlendi.

Katılımcılar, Harvard, Cambridge, Berkeley, MIT, Maryland gibi üniversitelerdeki uzmanlardan uzaktan, İEÜ EKOSEM tarafından da yüz yüze alacağı eğitimlerle iki üniversitenin sertifikasını almaya hak kazanacak.

İzmir Ticaret Odası'nda, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkan Yardımcıları Bülent Korgen, Sezai Çakmak, İZTO Meclis Üyesi Suat Özdağ, İEU Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Eren, Pearson Türkiye Direktörü Can Mindek, İEÜ EKOSEM Müdürü Doç. Dr. Nesrin Oruç Ertürk'ün katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Nitelik önem kazanıyor

Toplantıda konuşan Pearson Türkiye Direktörü Can Mindek, iş yaşamında uluslararasılaşmanın artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Günümüz çalışanları her gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Global olarak en fazla ihtiyaç duydukları alanlarda yetkinliklerini geliştirecek programlar hazırlıyoruz. Günümüz işverenleri sadece diplomaya değil çalışanlarının niteliğine de önem veriyor. Kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda saygın eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile de oluşturduğumuz işbirliğinde katılımcılar hem bu kurumların hem de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin sertifikasını alacak" dedi.

İEÜ EKOSEM Müdürü Doç. Dr. Nesrin Oruç Ertürk de, eğitimlerin İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleriyle yüz yüze, uzaktan bağlantıyla da farklı üniversitelerden uzmanlar tarafından verileceğini söyledi. Doç. Dr. Ertürk, veri bilimi programı, öğrenme liderliği, yapay zekâ gibi alanlarda eğitimlerin verileceğini belirterek, "İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Kutluhan Erol, Prof. Dr. Türker İnce, Öğretim Görevlisi Burçin Önder, Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen eğitimlerde yer alacak. Bunun yanı sıra uzaktan bağlantıyla Harvard, Boston, Cambridge gibi üniversitelerden uzmanlar da uzaktan eğitim verecek. Finansal okuryazarlık, yeni öğrenme şekilleri, yapay zekâ ve daha birçok konuda kendisini geliştirmek ve iş dünyasında yenilik yaratmak isteyenleri programlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.