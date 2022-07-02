Türkiye genelinden 52 projenin yarıştığı "İEÜ Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması" ödülleri dağıtıldı. Ödül töreninde konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Yeni kampüsümüzde ülkemizin ihtiyaç duyduğu vasıflara sahip, bilimi ve aklı kendisine referans edinen, özgüveni yüksek, modern ve geleceğe umutla bakan gençleri el birliğiyle yetiştireceğiz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfının kurucusu olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması Ödül Töreni Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. 19 kişilik jürinin, Türkiye genelinden 52 proje arasında yaptığı inceleme neticesinde, başkanlığını Mimar Kerim Miskavi'nin yaptığı proje birinci seçilmişti.

"Çok güçlü ve büyük bir aileyiz"

Ödül töreninde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bugün Üniversitemizin geleceği için çok anlamlı ve değerli bir gün. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, Üniversitemize farklı bir vizyon kazandıracak, kentimize ve ülkemize çok değerli kazanımlar sağlayacağına inandığım önemli bir projenin hayata geçirilmesine bir adım daha yaklaştık. Sizlerle heyecanımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İzmir için ne istiyorsak, ideallerimiz neyse, üniversitemizin de tüm bu hedefleri besleyebilecek, destekleyebilecek daha etkin bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. 2021 yılında Türkiye vakıf üniversiteleri doluluk oranı ortalaması yüzde 74.93 iken, üniversitemizde yüzde 97.68 olarak gerçekleşti. Bu başarılı sonuç ile kayıtlanmada Türkiye 'de en çok tercih edilen 4. Vakıf Üniversitesi olmamız, bizlere stratejimizin doğruluğunu bir kez daha teyit ediyor. 19 bin 803 mezunumuz, 9 bin 815 öğrencimiz ve 800'ü aşkın akademisyen ve çalışma arkadaşımız var.Vakıf Mütevelli Heyet Üyelerimiz, 90 bin üyesi olan İzmir Ticaret Odamızla çok güçlü ve büyük bir aileyiz" dedi.

"Geleceğe umutla bakan gençleri el birliğiyle yetiştireceğiz"

Özgener, yeni yerleşkenin mimari projesinin, Vakıf tarafından ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışması olarak düzenlendiğine dikkat çekerek, "177 ön kayıt yapıldığı ve 52 ekibin yerleşkemiz için projelerini sunduğu yarışmamıza olan yoğun ilgiden dolayı da ayrıca çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Oluşturduğumuz 19 kişilik, alanlarında uzman, çok değerli jüri üyelerimiz; modern, çevreci, sürdürülebilir ve son teknolojiye uygun mimari anlayışı benimseyen projeler arasından seçimini yaptı ve 20 Haziran itibariyle çalışmalar tamamlandı. Jürimiz, yerleşkemizin tasarımını değerlendirirken öne çıkan, önemli kriterleri; kurum kimliği, çevresel sürdürülebilirlik, açık alan kullanımı, erişebilirlik ve yürünebilirlik, şehir-yerleşke ilişkisi, aidiyet duygusu yaratma ile öğrenme ortamı olarak belirledi. Mimar Kerim Miskavi'nin önderliğinde, Yüksek Mimar Elif Sarpaşar, Yüksek Mimar Şehir Plancısı Sabriye Derya Yüce ve Peyzaj Mimarı Cansu Güreser'e ait proje, jürimiz tarafından birinciliğe layık görüldü. Sayın Miskavi nezdinde 14 kişiden oluşan çalışma grubunu tebrik ediyor, projenin bizim hayallerimizi bir adım daha öteye taşıdığını da belirtmek istiyorum. Yeni kampüsümüzde ülkemizin ihtiyaç duyduğu vasıflara sahip, bilimi ve aklı kendisine referans edinen, özgüveni yüksek, modern ve geleceğe umutla bakan gençleri el birliğiyle yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Farklı bir eğitim ortama hazırlamak için çalıştık"

Projenin, üniversite için yeni bir dönemi başlatacağını kaydeden İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, jürinin birinciyi seçerken çok mesai harcadığını belirterek "Bütün eseler birbirinden değerli ve güzeldi. Bizlere daha farklı bir eğitim ve araştırma ortamı hazırlamak için günlerce çalıştılar. Üniversiteler, mevcut bilgilerin özümsendiği, analiz edildiği, yeni bilgilerin üretildiği, toplumun sosyo-ekonomik ve teknolojik seviyesini artırmayı amaçlayan, ülkelerin katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeleri için çaba harcayan kurumlardır. Üniversitelerdeki eğitim ortamı, 7/24 hareketli olan, canlı ve yaşayan alanlardır. Üniversiteler, yeni teknolojileri, yeni sosyo-ekonomik, kültürel gelişmeleri programlarına almak durumundadırlar. Bu durumda yeni mekan ihtiyaçları kaçınılmazdır. Üniversitelerin zamanla büyüyen, dönüşebilen yapılar olmaları zorunludur" dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve Jüri Başkanı Doç. Dr. Emre Ergül yarışmada dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini takdim etti.