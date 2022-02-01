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İEÜ’deki satışta flaş gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) mülkiyetindeki iki arsanın üzerindeki tıp fakültesi hizmet binası ve hastane olarak inşa edilen yapılarla birlikte satışına ilişkin yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada mahkeme 5 gün süreyle yürütmeyi durdurdu.

İEÜ’deki satışta flaş gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı
01 Şubat 2022 Salı 17:46

HABER EKSPRES- İzmir Ticaret Odası(İZTO) Vakfı bünyesinde kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ)’nin mülkiyetinde bulunan Balçova Teleferik Mahallesi'nde bulunan iki arsanın üzerindeki tıp fakültesi hizmet binası ve hastane olarak inşa edilen ancak yarım kalan inşaatlarla beraber mevcut yönetim tarafından satışa çıkarılmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Önceki dönem İzmir Ticaret Odası(İZTO) yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Ekrem Demirtaş’ın İEÜ'deki satışa ilişkin İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada mahkeme ihaleye saatler kala İEÜ’den 10 gün içinde savunma vermesini istemişti. 19 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen ihalenin dördüncü turunda ise 4 bloktan oluşan yapının bulunduğu yaklaşık 13 bin metrekarelik arsayı 260 milyon liraya Rahmi Koç, satın almıştı. Satıştan günler sonra mahkeme ara kararını açıklarken 5 gün süreyle yürütmeyi durdurdu.

Satışla ilgili itirazı değerlendiren İzmir 3. İdare Mahkemesi ara kararında "İzmir 3. Idare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü: Davalı İdareden; 1-TSKB gayrimenkul değerleme firmasından hazırlanan 13.10.2021 tarihli raporun ve bu raporun revize edilmesi neticesinde hazırlanan 03.12.2021 tarih ve 2021 REV162 nolu raporun onaylı ve okunaklı örneğinin istenilmesine, 2-Savunma dilekçesi ekinde dava konusu ihalenin ilanına ilişkin gazete ilanlarının bir kısmı gönderildiğinden tüm ilanların bir örneğinin istenilmesine. Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20., 20/A ve 27.maddesi gereğince ara kararı süresinin (5) gün olarak belirlenmesine, 01/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler; #izmir ekonomi üniversitesi #İEÜ #izmir ticaret odası #izto #rahmi koç
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