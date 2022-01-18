İEÜ’deki satışta yeni gelişme: Mahkeme idareden savunma istedi

İzmir Ekonomi Üniversitesi mülkiyetindeki iki arsanın üzerindeki tıp fakültesi hizmet binası ve hastane olarak inşa edilen yapılarla birlikte satışına ilişkin yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada mahkeme İEÜ’den savunma istedi.

HABER EKSPRES- İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ)’nin mülkiyetinde bulunan Balçova Teleferik Mahallesi'nde bulunan iki arsanın üzerindeki tıp fakültesi hizmet binası ve hastane olarak inşa edilen ancak yarım kalan inşaatlarla beraber mevcut yönetim tarafından satışa çıkarılmasında yeni bir gelişme yaşandı. Önceki dönem İzmir Ticaret Odası(İZTO) yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Ekrem Demirtaş’ın satışa ilişkin İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada mahkeme İEÜ’den savunma istedi.



