İEÜ’lü profesörler ‘Dünya Listesi’nde

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Stanford Üniversitesi’nden Dr. John Ioannidis’in liderliğinde çalışan özel bir araştırma ekibinin yayınladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden (İEÜ) iki profesör yer aldı

Uluslararası alanda birçok projeye imza atan, makaleleri dünyanın en saygın dergilerinde yayınlanan ve yenilikçi çalışmalarıyla patentler almayı başaran İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Türker İnce, listeye girerek Türkiye’ye gurur yaşattı . ABD’li ve Hollandalı bilim insanlarının yer aldığı araştırma ekibinin, dünya genelindeki milyonlarca akademisyen arasında yaptığı değerlendirme sonucunda oluşturduğu listeye, Türkiye’den 857 kişi seçildi. Uluslararası ekip; bilim insanlarının yayın ile alıntı sayıları, yazar sıralamaları ve akademisyenlerin hem üretkenlik hem de alıntı etkisini ölçen “h-indeksi” gibi birçok kriteri dikkate alarak listeyi belirledi.

Uluslararası patentler

Prof. Dr. Eren, hızlı dönüşüm algoritmaları ve makine öğrenmesi alanlarında yenilikçi ve temel tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapıyor. İEÜ Rektör Yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Eren’in, motor erken uyarı sistemleri üzerine 2 adet uluslararası patenti de bulunuyor. Prof. Dr. Türker İnce ise, örüntü tanıma ve makine öğrenmesi alanlarında yeni tekniklerin geliştirilmesi ve bunların farklı alanlara uygulamaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Türker İnce’nin de makine öğrenmesi uygulamaları alanında 2 adet uluslararası patenti mevcut.

Sınırları aşan başarı

Prof. Dr. Türker İnce ve Prof. Dr. Levent Eren’in, aynı bölümde görev yapan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile birlikte hayata geçirdikleri, “elektrik motorları ve makinelerinde makine öğrenmesine dayalı yüksek doğrulukla rulman hatalarının tespiti” konulu çalışma da 2016 yılında uluslararası bir dergide yayınlandı. Modern yapay zeka tekniklerinin bu alanda öncü bir uygulaması olarak görülen çalışma, IEEE Transactions on Industrial Electronics Dergisi’nin en yüksek atıf alan çalışmaları arasına girdi. Prof. Dr. Türker İnce daha önce de, Finlandiya ve Katar’dan iki akademisyen ile birlikte kalp ritim bozukluklarının erken teşhisini sağlamak amacıyla geliştirdiği sistemle, 2019 yılında "The IEEE Engineering in Medicine and Biology" dergisinde en çok atıf alan makale ödülünün sahibi oldu.

Yeni projeler için çalışıyoruz

En etkili bilim insanlarının yer aldığı bir listede bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Türker İnce, “Son dönemde teknolojinin rekor bir hızla gelişmesi, elektrik-elektronik alanında değişiklikleri beraberinde getirdi. Biz de üniversitemizin sağladığı imkanları da değerlendirerek, kendi alanımızda akılcı ve yenilikçi çözümler üreterek fark yaratmayı hedef olarak belirledik. Bir bilim insanı için en büyük mutluluk, çalışmalarının değer yarattığını ve takdir edildiğini görmek, faydalı olduğunu hissetmektir. Şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni projeler de var. Kısa sürede bunları da tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.