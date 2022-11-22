IF Wedding Fashion 16’ncı kez kapılarını açtı. Soyer, "Türkiye’de güçlü bir moda ekonomisi oluşuyor" dedi

IF WeddingFashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Fuar İzmir’de 16’ncı kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Soyer, “Türkiye’de güçlü bir moda ekonomisi oluşuyor” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliği ile Fuar İzmir’de düzenlenen IF WeddingFashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı,bu yıl 16’ncı kez kapılarını açtı. Bu yıl Türkiye’nin dört yanından farklı şehirlerden, Amerika, Almanya, Kanada, Hong Kong gibi ülkelerin de arasında bulunduğu 10 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarında faaliyet gösteren toplam 222 katılımcı fuarda yer aldı. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı artan ve yüzölçümü olarak da yaklaşık yüzde 30 büyüyen IF WeddingFashion Fuar’ı 25 Kasım’a kadar sürecek. Fuar kapsamında üç günde 18 defile yapılacak. Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fuarımız sayesinde üretici firmalar perakendeci, toptancı ve zincir mağazalar ile doğrudan bir araya geliyor ve Türkiye’de güçlü bir moda ekonomisi oluşuyor” dedi.

“Türkiye’de güçlü bir moda ekonomisi oluşuyor”

Modanın geleceğin Türkiyesi’nin sektörlerinin başında geldiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fabrika üretiminden tasarıma, inovasyondan ihracata kadar pek çok disiplini içinde barındıran moda sektörü gerçek bir katma değer ekonomisi. Türkiye genç, dinamik ve yaratıcı nüfusuyla bu sektörün dünya devi olmaya muktedir. Yeter ki, biz bu benzersiz potansiyeli işlemeyi başaralım. IF Wedding, Türkiye’nin moda sektörünü büyütmek amacıyla atılan en önemli adımlardan biri. Bu fuarla, İzmir ve ülkemizin üretim ve tasarım potansiyelini büyütmek için kararlılıkla çalışıyoruz” diye konuştu. İzmir’in ülkemizdeki gelinlik üretiminin yüzde 70’ini karşıladığını söyleyen Soyer, “Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere dünya geneline İzmir’den düğün giysileri ihraç ediyoruz. Fuarımız sayesinde üretici firmalar perakendeci, toptancı ve zincir mağazalar ile doğrudan bir araya geliyor ve Türkiye’de güçlü bir moda ekonomisi oluşuyor” diye konuştu.

İZTO’nun fuar desteği artıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise oda olarak fuarlara yönelik desteklerini sürekli artırmaya gayret ettiklerini belirterek Özgener, “Kuruluşundan bu yana Odamızın fuar teşvikleri içerisinde yer alan IF Wedding Fashion Fuarı’na katılan üyelerimize de destek sağlamaya devam ediyoruz. Halihazırda 60 metrekareye kadar yüzde 50 olarak verdiğimiz stant desteğimizi önümüzdeki yıldan itibaren 80 metrekareye kadar yüzde 50 olarak artırıyoruz. Ayrıca metrekare üst teşvik bedelimizi de 300 TL’den 600’TL’ye yükseltiyoruz. Yanı sıra yurtdışı fuar katılımı ve ziyaret desteklerimizde de yine önemli ölçüde artış gerçekleştirdik. Fuarın ve fuara katılan üyelerimizin gelişimi için imkanlarımızı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türk gelinlikleriyle evleniyorlar

İzmir’in bu fuar sayesinde İzmir, Avrupa’dan Orta Doğu’ya Kuzey Afrika’ya kadar dünyanın birçok noktasına ihracat gerçekleştirdiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de“Moda denince ilk akla gelen ülke İtalya’daki birçok üretici Türkiye’den alıyor, Avrupa’daki milyonlarca kişi Türk gelinlikleriyle evleniyor. Gelinlik, damatlık, abiye üretim ve ihracatında çok güçlü firmalarımız, geniş ölçekte bir kümelenmemiz var. Türkiye'nin, gelinlik, takım elbise ve abiye sektörlerinde dünya pazarından aldığı yüzde 4 payı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Pazarda hâkimiyet artıyor

Hazır giyimin katma değeri yüksek branşlarından gelinlik ve abiyenin ihracatının ülkemize sağladığı ekonomik katkının her yıl büyüdüğünü ve ivme kazandığını dile getiren Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul, “Ülkemiz yaklaşık 1 milyar doların üzerinde gelinlik ihracatı yapıyor. Bunların yaklaşık yüzde 70-80’i İzmir’den. Fuarın 16 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmalar neticesinde ülkemiz ve kentimiz bu niş üründe dünya pazarında önemli bir yere sahip. Taleplere hızlı ve kaliteli üretimle yanıt vermemiz global pazarda hâkimiyetimizi artırıyor. Üreticilerimizin dünya markalarıyla yaptıkları işbirlikleriyle gurur duyuyoruz” dedi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ