IF Wedding Fashion İzmir dünya yıldızlarını buluşturuyor

2020 yılına bembeyaz bir başlangıç yapacak IF Wedding Fashion İzmir, 21 - 24 Ocak 2020 tarihleri arasında "masal" gibi bir dört gün yaşatmanın yanında ünlü yıldızları da sektör profesyonelleri ile buluşturacak.

14. kez gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, dünyaca ünlü şarkıcıları ağırlamaya hazırlanıyor. 2020 yılına bembeyaz bir başlangıç yapacak IF Wedding Fashion İzmir, 21 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında "masal" gibi bir dört gün yaşatmanın yanında ünlü yıldızları da sektör profesyonelleri ile buluşturacak. IF Wedding Fashion İzmir'de yer alacak Hot Contact'ın defilesinde sahneye çıkacak olan dünyaca ünlü şarkıcılar Dharia ve Eva Simons, birbirinden özel tasarımların yanında kulaklara da hitap edecek. İzmir; gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki yükselişini sürdürecek. İzmir başta olmak üzere Türkiye'yi dünyada gelinlik, damatlık ve abiyede merkez haline getiren IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda geri sayım başladı. 2020 yılının ilk fuarı olarak dikkat çeken IF Wedding Fashion İzmir; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 21 – 24 Ocak 2020 tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Modaya yön verecek

14'üncü kez binlerce sektör profesyonelini İzmir'de bir araya getirerek 2020'ye masalsı bir başlangıç yapacak IF Wedding Fashion İzmir, yine modaya yön verecek. Alanında uzman katılımcıların yepyeni tasarımlarını görücüye çıkaracağı IF Wedding Fashion İzmir, bünyesinde düzenlenecek defileler ve ünlü mankenlerle sektöre damga vuracak. Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü şarkıcılar Kate Linn ile Brianna'yı sahneye çıkaran IF Wedding Fashion İzmir katılımcısı Hot Contact, 22 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek defilede de sürpriz isimleri İzmir'e getirecek. LMFAO, Afrojack ve will.i.am gibi müzisyenlere yaptığı vokallerle tanınan, Hollandalı söz yazarı, şarkıcı ve dansçı Eva Simons IF Wedding Fashion İzmir'de olacak. Policeman, Bludfire, Escape from Love gibi şarkıları çeşitli mecralarda milyonlar dinlenen Eva Simons'a bir isim daha eşlik edecek. Ülkemizde Sugar&Brownies şarkısıyla tanınan Dharia da sahnede olacak. İkili beraber sahne alacak ve sektör profesyonelleri için sevilen şarkılarını seslendirecek. Katılanları büyüleyecek defile, hem göze hem de kulağa hitap edecek.

Büyük heyecan

14. IF Wedding Fashion İzmir'de A ve B Holü buluşma noktaları olacak. A Holü'nde gelinlik ve damatlık tasarımları, B Holü'nde ise abiye giyim sektör profesyonellerini karşılayacak. Görkemli stantlar ve birbirinden özel tasarımların görücüye çıkacağı fuarda, görsel şölen ziyaretçileri etkileyecek. Yabancı katılımcılar ile fuarın olmazsa olmazı tasarımcılar da A Holü'nde yer alacak. Hem Türkiye hem de dünyanın her noktasından Fuar İzmir'e gelecek sektör profesyonelleri, aradıkları her şeye erişme imkanı bulacak. Stantlardaki görsel şölene en büyük katkıyı, önemli isimlerin podyuma çıkacağı defileler verecek. Defileler, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken tasarımları da mankenler üzerinde görme imkanı sağlayacak.