IF Wedding Fashion İzmir'e "renkli" başlangıç

IF Wedding Fashion İzmir – 14. Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim Fuarı, etkinlikler ve birçok defileyle birlikte yoğun geçen ilk günde renkli bir galaya ev sahipliği yaptı. Fuar İzmir A Holü'nde özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelen yerli ve yabancı katılımcılar, kurucu şef Muhittin Yıldız yönetimindeki Sunshine Band ile eğlendi.

İzmir başta olmak üzere Türkiye'yi dünyada gelinlik, damatlık ve abiyede merkez haline getiren IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, görkemli bir açılışla konuklarına merhaba dedi. 2020 yılının ilk fuarı olarak dikkat çeken IF Wedding Fashion İzmir; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 24 Ocak Cuma gününe kadar on binleri ağırlayacak. Dört günlük serüveninde birçok defile ile etkinliğin yanında yepyeni tasarımlar da görücüye çıkacak.

Şölen gibi bir gece

Açılışla birlikte önemli firmalar ve tasarımcıların yer aldığı defilelerle yoğun bir gün geçiren IF Wedding Fashion İzmir – 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, gece ise yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı gala ile renkli bir gün yaşattı. Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı gala, Fuar İzmir A Holü'nde gerçekleşti. Kurucu şef Muhittin Yıldız yönetimindeki Sunshine Band, yüzlerce fuar misafirine keyifli bir gece sundu. Başarılı solist ve orkestra sanatçılarından oluşan Sunshine Band, hafızalarda yer etmiş Türkçe ve yabancı şarkılarla geceyi şölen havasına dönüştürdü.

Genç tasarımcılar için umut

IF Wedding Fashion İzmir, Fuar bünyesinde düzenlenen yarışmalarla genç tasarımcıların umudu oldu. Yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcılar, geleceklerine yön verirken, hayal ettikleri kariyerlerine ulaşma imkanı yakalıyor. IF Wedding Fashion İzmir 2019'da düzenlenen gelinlik tasarım yarışmasının birincisinin ve finalistlerin eserleri EGSD standında sergilenirken, genç tasarımcılar Fuar'da kendilerine daha çok etkinlik ve defile imkanı tanınmasını da istiyor.

Gençler sektöre kazandırılıyor

IF Wedding Fashion İzmir'in hem öğrencilere hem de sektöre yeni ayak basanlara büyük bir avantaj sağladığını dile getiren EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, tasarım yarışmaları gençlerin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Gençlerin gelişimi için dernek olarak çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ertuğrul, "2019 yılının birincisi başta olmak üzere finalistlerimizin eserlerini standımızda sergiliyoruz. Böylece geçen senenin tasarımlarını sektörün diğer temsilcileri ile paylaşma imkanı sunuyoruz. Tasarım yarışmaları sayesinde gençlerimizin geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Markalarını yaratanlar

IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı kapsamında 2019 yılında düzenlenen Gelinlik tasarım yarışması birincisi Yasemin Dikerel, ilk defilesini düzenleme heyecanı içinde olduğunu söyledi. Sadelikte Yaratıcılık teması adı altında ipek gelinliği ile birinci olduğunu vurgulayan Dikerel, "16 yaşına kadar Sivas'ta bir köyde yaşadım. Büyükannem de başarılı bir yorgancıydı ve soyadımız buradan geliyor. Ailemdeki örnekler beni bu yola teşvik etti" dedi. Hayallerimi bu doğrultuda geliştirdiğini ve eğitimini bu şekilde planladığını söyleyen Dikerel, "Mersin'de tekstil moda tasarımı kazandım daha sonra yatay geçişle Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçtim. Şu an Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı üçüncü sınıf öğrencisiyim. Fuar sayesinde önümde çok güzel kapı açıldı. Geçen sene birinci olduğum için 23 Ocak Perşembe günü 20 tasarımdan oluşan performans defilemi düzenleyeceğim. Bundan sonra kendi markamı oluşturarak sektörün içinde yer almak istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan teklif aldı

Manolyadan ilham alarak doğadaki en sade ve gösterişli bitkiyi ele alarak tasarımını hazırlayan geçen senin finalistlerinden Begüm Yazar, güzel bir organizasyon içinde unutulmaz bir deneyim yaşadığını söyledi. Geçen seneki yarışmada finalist olduktan sonra İstanbul'dan birçok teklif geldiğini söyleyen Yazar, "Şimdi kendi markamı oluşturuyorum. Keyifli, güzel giyilebilir sanat üzerine çalışmalar yapacağım" dedi.

Modanın kalbinde yer almak istiyorum

Uzakdoğu Zen Budizm'indeki Sado Seremonisi'nin sadeliğininin tasarımına ilham verdiğini belirten geçen senenin finalistlerinden Elif Karcı, fuarın kendisine çok büyük katkı sağladığını söyledi. Gelinlik Tasarım Yarışması'nın sektörü bir araya getirdiğini vurgulayan Karcı, "Yarışma boyunca çok güzel bir deneyim yaşadım. Gelinlik yarışması sayesinde hayatım değişmeye başladı. Bundan sonra çalışmalarımla modanın kalbinde yer almak istiyorum" dedi.