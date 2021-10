IF Wedding Fashion İzmir için geri sayım başladı

16-19 Kasım 2021 tarihlerinde fuarizmir'de kapılarını açmaya hazırlanan IF Wedding Fashion İzmir – 15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı lansmanı gerçekleştirildi

FATİH ÖZKILINÇ- IF Wedding Fashion İzmir – 15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı’nı yanı sıra İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esin Özyiğit, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı, MTK Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, Ege Sanayici İşadamları Derneği(EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve sektör temsilcileri katıldı.

16-19 Kasım 2021 tarihlerinde fuarizmir'de kapılarını açmaya hazırlanan IF Wedding Fashion İzmir, T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Fuar, 9 ilden 160 katılımcısı ile 19 bin metrekare net alanda düzenlenecek. Sektör paydaşlarıyla birlikte fuar için oldukça verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, şunları söyledi: “Yaşanan pandemi nedeniyle uzun zaman sonra tekrar yüz yüze bir fuarla birlikteyiz. Pandemiden önce en son güzel bir fuar yapmıştık. Fakat son bir iki senedir yaşananpandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de sektörümüzün yüzü gülemedi. Dünyadaki pek çok etkinliğin iptal edilmesi ciddi sıkıtılar yarattı. Arzumuz yine sektörümüzün satış ve ihracat yapacağı bir macerayı İzmir’e sunmaktı. Fuar çalışmaları için sektör başkanlarımız ile birlikte uzun süre tartıştık. İZFAŞ olarak fuarın katılımcılarımıza güzel bir ticari alan açacağına inanıyoruz. Fuarımız çok şaşalı bir fuar. Biz de buna uygun stantlar açtık. Ziyaretçi çalışmalarımız oldukça iyi gitti. Pandemiden dolayı fuarlar uzun zaman yapılmadı. Ancak son bir buçuk ayda 7 tane fuar açtık. Doğru bir çalışma ile pandeminin yaptığı olumsuz havayı nitelikli katılımcılarla pozitife çevirdik, çevirebiliyoruz. Umuyoruz ki bu fuarımıza da nitelikli ziyaretçi bizlerle olacak.”

Çok keyifli fuar olacak

Pandemiden dolayı insanların uzun süredir fiziki fuarlara aç kaldığını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise “Çok değişik dönemler yaşıyoruz. İzmir’de en son yaptığımız iki fuardan bahsetmek istiyorum. Biz bu iki fuara hep korkarak yaklaştık. Bu fuarda daha cesur olduğumuzu düşünüyorum. Her şeyden önce insanlar fuarlara aç kaldı. Bence dijital fuarlar bizim sektöre uygun değil. Bizim sektörümüz fiziki fuarları seviyor. Yapılan çalışmalara baktığımda fuar çalışmalarımız gayet iyi. Öte yandan İzmir hem aşılama hem de vaka konusunda Türkiye ortalamasına göre iyi noktada. Bu durumu Avrupalıya iyi anlatmalıyız. Geçen sene renk katmak amaçlı dijital fuarda gerçekleştirmiştik. Burada defile konusunda gençlerimize sözümüz vardı. Bu fuarda sözümüzü yerine getireceğiz. Çok keyifli bir fuar olacak. Dediğim gibi herkes fiziki fuarlara aç” diye konuştu.

Sektörün yüzünü güldürüyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Hepimizin bildiği bundan 15 yıl önce derneğimiz önderliğinde İZFAŞ ile birlikte bu fuarı başlattık. Şu ana kadar yapılan bütün fuarlar başarılıydı. Fuarımız sürekli ivme kazandı. Sektöre sürekli artılar kazandırdık. Geçen yıllara bakıldığında stant alanı yaklaşık 20 bin metre karelerdeydi bu sene bakıldığında yine 19 bin metrekare. Yapılan çalışmalar çok başarılı. Biz de bileşenler olarak üzerimize düşen ne ise her türlü çalışmaları yapıyoruz. Pandemi gerçekten hepimizi sıktı. Özellikle gelinlik damatlık sektörü çok fazla yara aldı. Belli bir süre düğünler etkinlikler durdu. Eminim çarşıda insanlarımızın yüzde 75’i mağdur oldu. Bir kesim internet üzerinden ayakta kalmayı başardı. 2020'ye bakıldığında 17 milyar dolar ihracat yapmışız. Dünyadaki payımızı yüzde 1’in üzerine çıkardık. Bunda bütün pay bütün çaba hepimizin. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 10’u bu sektörden alıyor. Bu fuar sektörümüzün yüzünü güldürdü, güldürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

En güçlü katılımcının geleceği fuar

MTK Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım da “2018 yılında 9 metrekareydi ticaret odası teşviki.2018 fuarı için biz 20 metrekareye çıkardık. En son geçen hafta yaptığımız toplantıda 30 metrekareye çıkardık bu teşviki. Bütün uluslararası fuarlarda bu teşvik var. Burada şahıs yada limitet şirketi diye değişmiyor. Ticaret odasına kayıtlı tüm kişi veya kurumlar alabiliyor. Bunu yapan sadece İzmir Ticaret Odası. 300 TL'ye kadar 30 metresini ticaret odasından alabiliyorsunuz. Avrupa Fuarları Mayıs aylarında düzenleniyor. Bizim yaptığımız Fuarlar Ocak Şubat ayında düzenleniyordu.B en bu fuarı İZFAŞ tarihinde en güçlü katılımcının geleceği fuar olarak düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

İzmir’den dünyaya moda!

Sektöründe Avrupa’nın en büyük fuarı olan IF WeddingFashion İzmir, her yıl dünyanın dört bir yanında moda ve tasarım tutkunlarını bir araya getiriyor. Moda ve tasarıma yön veren etkinlikleri, defileleri, ticari anlaşmaları ile sektörü dinamik tutmayı başaran IF WeddingFashion, İzmir ve Türkiye’nin nitelikli koleksiyonlarını dünyaya tanıtıyor. İZFAŞ’ın 2020 yılında fiziksel olarak düzenlenen son sektörel fuarı olan 14. IF WeddingFashion İzmir, pandemi öncesi son ticari anlaşmalara da imza atarak sektör için nefes olmuştu. 15. IF WeddingFashion İzmir ise, 2021 yılında İZFAŞ’ın gücü ve teşvikleri ile sektörün üzerindeki pandemi etkisini silecek.

Tasarım yarışmasında uyanış etkisi

Genç fikirlerin sektörün geleceğine yön verdiğine inanan ve bunu desteklemek için fuarlarını tasarım yarışmaları ile güçlendirmeye önem veren İZFAŞ, fuar kapsamında 12.Gelinlik Tasarım Yarışması’nı düzenliyor. Uyanış teması ile düzenlenen yarışmada birinci olan tasarımcı, 12 bin 500 Türk Lirası ile “Performans Defilesi” düzenleme hakkı elde edecek. Yarışma ikincisine EGSD tarafından 10 bin liralık ödül verilecek; yarışmanın üçüncüsü ise 7 bin 500 Türk Lirası ödül alacak.

Hazırlıklar tamam

IF WeddingFashion İzmir kapsamında fuar, 9 ilden 160 katılımcısı ile 19 bin metrekare net alanda düzenlenecek. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya’dan gelecek katılımcılar için tek tip özel stant kurulacak. 2021 yılında yapılan ziyaretçi çalışmaları kapsamında Rusya, İtalya, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, İran, Türki Cumhuriyetler’den temsilciliklerle çalışıldı. Temsilcilikler dışında sektörün talebi doğrultusunda belirlenen ülkelerde Almanya, Amerika, Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Polonya’dan alıcılara ulaşıldı. Fuarda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası desteği ile Alım Heyeti Programı düzenlenecek. Yurtdışı saha çalışmaları ise moda ve gelinlik sektörünün önemli ihracat kapılarından olan Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Katar, Polonya ve Rusya’ya gerçekleşti.