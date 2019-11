IF Wedding: Hayallerimiz konuştuklarımızdan da öte

13 yıl önce başlayarak büyümesini her yıl sürdüren IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İstanbul'da güç gösterisi yaptı. Alıcı, İstanbul'un taleplerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi

Bilgilendirme yapıldı

Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye'yi dünyaya tanıtan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 21 - 24 Ocak 2020 tarihlerinde yeni yıla bembeyaz bir başlangıç yapacak IF Wedding Fashion İzmir, İzmirli firmaların ardından İstanbul'un önde gelen isimlerini buluşturdu. İstanbul'da gerçekleşen Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda İZFAŞ ekibi, kentin önemli firmalarına bilgilendirmede bulundu. Fuar heyecanı toplantıyla birlikte İstanbul'a da taşındı.

Önemini biliyoruz

Doğru çalışmalar yaparak fuardan verim alınacağını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak gelinlik, damatlık ve abiye sektörünü çok önemsiyoruz. İzmir'i daha büyük bir marka haline getirmek için sizlerle birlikte çaba göstereceğiz. İstanbul firmalarının özellikle abiye alanında fuarımız için önemini biliyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu sene ziyaretçi ve alım heyeti çalışmalarımızı daha da derinleştirdik. Sizler için hedef ülke ve bölge olan yerlerden doğru kitleleri getirmek için çalışma halindeyiz. Alıcıların ve katılımcıların bir araya gelebileceği bir yazılım da geliştirdik. Bu yazılımın verimli kullanılması durumunda çok fayda göreceğiz" diye konuştu.

Hayallerimiz bunun ötesinde

İlerleyen süreçte gerçekleşecek data çalışmalarıyla hem katılımcı hem de ziyaretçilerin fuarlardan daha da memnun kalacağını ifade eden İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Tahmin ettiğimiz gibi İstanbullu katılımcılarımızdan güzel değerlendirmeler aldık. Bu sadece bir gelinlik fuarı değil; abiye, damatlık ve aksesuarların da merkezde olduğu bir fuar. İzmir, bu fuarın düzenlenmesi için doğru yer. İzmir; yüzyıllarca, hatta daha fazla bir süre doğunun batıyla, batının doğuyla tanıştığı ilk liman. 600 yıl boyunca Anadolu'nun en büyük liman kenti olmuş. Biz liman avantajımızı İzmir olarak yakın zamanda Atina'ya, Pire'ye farklı limanlara kaybetsek de; şuan İzmir'in liman kimliği ve ekonomide tekrar şaşalı günlerine dönüşü için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ile ortak çalışmalar içindeyiz. Zaten hepsi İZFAŞ'ın ortağı. Bizim IF Wedding Fashion İzmir için hayallerimiz burada konuştuklarımızın da ötesinde. Bize taleplerinizle gelin. Güçlü bir kurumuz, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Profesyonellerin görüşleri alındı

2020 için yapılan hazırlıklar, reklam ve tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler veren İZFAŞ Moda Fuarları Koordinatörü Yeşim Yiğit'in ardından toplantıya katılan sektör profesyonellerinin görüşleri alındı. Kentin önemli isimlerinin görüş ve önerileri İZFAŞ ekibi tarafından not edilirken, katılanlar toplantıdan bir hayli memnun ayrıldı.