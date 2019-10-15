İGC Akademisi kayıtları başlıyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi eğitimleri ikinci dönem 4 Kasım 2019, Pazartesi günü başlıyor.

Ocak 2019'dan bu yana Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İGC tarafından uygulanan 'Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi' programı kapsamında kurulan İGC Akademi'de ikinci dönem eğitimler, Kasım 2019-Ocak 2020 aylarında gerçekleştirilecek. İGC Basın Akademisi'nde ücretsiz düzenlenen eğitimler, 4 başlıkta sürdürülecek.

Eğitim başlıkları:

1. Sosyal Medya Uygulamaları ve Yönetimi Eğitimi

2. Sayfa Tasarımı ve Grafik Eğitimi

3. Görsel ve İşitsel Medyada Yeni Teknolojiler ve Kullanımı

4. İngilizce Eğitimi

Ayrıntılar şöyle:

· Her eğitim başlığında haftanın dört günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) ders düzenlenecek.

· Dersler 19:00-20.30 tarihleri arasında İGC merkezinde oluşturulan Akademi'de gerçekleştirilecek.

· Başvurularda işsiz gazeteciler, İGC üyeleri, genç gazeteciler, çalışan gazeteciler ve freelance çalışanlar öncelikli olacak.

· Kontenjanlar başvuru sırasına göre değerlendirilecek.

· Kurslar 12 hafta sürecek.

· Son başvuru tarihi 21 Ekim 2019.

· Kurs program takvimi, 22 Ekim tarihinde açıklanacak.

· Her eğitim başlığına 15 gazeteci katılabilecek.

· Üyeler bu dönem en çok 2 eğitim başlığına başvuru yapabilecek.

· Eğitimler önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek.

· Eğitimlerimiz ücretsiz olacaktır.

Eğitimlere katılmak isteyenler için düzenlenen başvuru formuna http://igc.org.tr/igc/2-donem-kurslari/ adresinden ulaşmak mümkündür.