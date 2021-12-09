İGC Başkanı Gappi: Nice 21 yıllara

Haber Ekspres Gazetesi’nin 21’inci yaşını kutlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC) Başkanı Dilek Gappi, “İzmir medyasına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, yeni yaşınızı kutluyorum. Nice 21 yıllarınız olsun” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC) Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri Haber Ekspres Gazetesi’nin 21’inci yaşını kutladı. Haber Ekspres Gazetesi’ni ziyaret eden Başkan Gappi’ye İGC Yönetim Kurulu üyeleri Esat Erçetingöz, Mehlika Gökmen, Mehmet Güçlü Güler ve Ege Telgraf Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aylin Suphandağlı eşlik etti.

Nice 21 yıllara

Ziyarette “Ege’nin doğru, dürüst, duyarlı ve dost gazetesi” sloganıyla yayın hayatına devam eden Haber Ekspres Gazetesi’nin yeni yaşını kutlayan Başkan Gappi, günümüzde yerel basının çok zor şartlar altında yayın hayatına devam ettiğini belirtti. Gappi, “Bugün içinde bulunduğumuz tüm zorluklara rağmen Haber Ekspres Gazetemiz İzmir’e katkı koymaya devam ediyor. Genç ve dinamik kadrosuyla İzmir medyasına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılınızı kutluyorum. Nice 21 yıllarınız olsun” dedi.

İzmir basınına katkı koymaya devam edeceğiz

Haber Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ekrem Arslan ise Başkan Gappi’ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Haber Ekspres Gazetesi’nin yaşanan tüm zorluklara rağmen dün olduğu gibi gelecekte de İzmir basınına katkı koymaya devam edeceğini söyledi.