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İGC'de yeni başkan görevi devraldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde, 23 Haziran’da yapılan Olağan Genel Kurul ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi

İGC'de yeni başkan görevi devraldı
28 Haziran 2021 Pazartesi 16:32

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Basın Merkezi’nde gerçekleşen törene, İGC Eski Başkanı Misket Dikmen önceki dönem yönetim kurulu üyeleri ile törene katılırken Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri de İGC Karataş Basın Merkezi’nde hazır bulundu.

Törende konuşan Misket Dikmen şunları söyledi;

“Öncelikle Olağan Genel Kurulun ardından başkanlığa seçilen Dilek Gappi’yi ve ekibini kutluyorum. Başkan Yardımcılığı görevi boyunca çok sayıda işe imza attık. Yeni görevinde, bu zamana kadar yaptığı işlerin üzerine bu ekiple de daha iyi işler yapacağına inanıyorum.”

Törene katılan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Misket Dikmen, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri için de şunları ekledi;

“Sizlerin varlığı cemiyetimizin desteklenmesi ve tescil görmesi demektir. Güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum.”

Cemiyetimiz Güzel Bir Ekibe Emanet

Misket Dikmen’in ardından konuşan Dilek Gappi; “Gözünüz arkada kalmasın, cemiyetimizi güzel bir ekibe emanet ediyorsunuz. Çok şey öğrendik, özellikle sizden dik durmayı ve kendi sözümüzü söylemeyi öğrendik. Güçlü ekibimizle daha nitelikli işlere imza atacağız.”

Törenin ardından günün anısına Misket Dikmen, Dilek Gappi ve Yönetim Kuruluna Atatürk portresi hediye etti.

Etiketler; #izmir #İzmir Gazeteciler Cemiyeti #dilek gappi
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