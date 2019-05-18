İGC'den 19 Mayıs mesajı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı.

İGC'den yapılan açıklama şu şekilde:

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 19 Mayıs 1919’da Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini başlattı.

Yurdumuzun düşman işgaline uğradığı, baskının, zulmün her yerde hissedildiği, kimilerinin hıyanet, dalalet içinde vatanı peşkeş çektiği o günlerde başlayan “Kurtuluş Ruhu” aradan geçen 100 yıla karşın yok edilemedi. Bu ruh, demokratik, laik, Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan bizleri birbirine bağlayarak güçlendiriyor.

Bugün Atatürk ve arkadaşlarının bize bıraktığı eserin değerini daha iyi anlıyoruz. Biz de İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak işgalci güçlere ilk kurşunu atan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin ruhuyla Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılara karşı dimdik ayaktayız.



Ulusal bağımsızlık mücadelesinin 100. Yılında, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tüm ulusumuza kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.