İGC'den işsiz ve serbest gazetecilere fırsat!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin AB projesi kapsamında verilen telif desteği ile ağustos ayında ‘Pandemiyle Gelen Yeni Hayat’ başlıklı özel ilave yayınlanacak. İlave kapsamında işsiz ve serbest gazetecilerden haberler bekleniyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliği ile yürütülen Güçlü Gazeteci Özgür Medya Programı telif desteği kapsamında ‘Pandemiyle Gelen Yeni Hayat’ özel ilavesi yayınlanacak. Ağustos 2021’de yayınlanması planlanan özel ilavede işsiz ve serbest çalışan gazetecilerin haberleri yer alacak.

Telif Destek Programı dahilinde, yayınlanacak eserlerin sahiplerine brüt 100 Euro telif ücreti ödenecek.

İGC Başkanı Dilek Gappi, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Coşkun, Esat Erçetingöz, Mehlika Gökmen ve Meltem Seyis’in yer aldığı toplantıya, İGC’nin sağlık alanında deneyimli üyelerinden Nesrin Coşkun, Bülent Katarcı, Erkan Doğan, Şeyda Burcu Ekiz, Sinem Gürocak davet edildi. Toplantıda özel ilavenin konu başlıkları tespit edilerek, serbest ve işsiz gazetecilerin telif desteği kapsamında hazırlayacakları eserlerle katılımı istendi.

Telif Destek Programı, iş arama sürecinde olan ve/veya serbest çalışan gazetecilerin gazetecilik çalışmalarını maddi destekle sürdürmelerini teşvik etmeyi ve medya çoğulculuğuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Üretilen içeriklerden doğacak hukuki ve maddi sorumluluk eser sahibine, eserin yayın hakkı telif haklarına uygun olarak İGC ve Dokuz Eylül Gazetesi’ne ait olacak.



Kimler başvurabilir?

“Özgür Gazeteci Güçlü Demokrasi Projesi” kapsamında uygulanan “Telif Destek Programı”na fiili ehliyetine sahip, daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayanlar ile genç gazeteciler öncelikli olmak üzere serbest çalışan gazeteciler faydalanacak.

Eserler; Yayın Kurulu’nun uygun görmesinin ardından yayınlanacak.

İçerik ve Son başvuru tarihi

‘Pandemiyle Gelen Yeni Hayat’ özel ekinde yer alacak konu başlıkları şöyle;

Pandemiyle değişen yaşam biçimi

Pandemide sağlık çalışanları deneyimleri

Pandemide dezavantajlı grupların (Mülteciler, özel gereksinimli çocuklar, engelliler) sağlığa erişimi

Yeni hayatta Şehir Hastaneleri

Pandemide gençlerin ve çocukların psikolojik, sosyolojik durumu

Pandemide sağlığa erişim

Yeni hayatta iş yaşamı ve çalışma düzeni

Pandemi ve yeni eğitim sistemi

Aşı uygulamaları

Pandemi döneminde egzersiz ve beslenme

Başvurular; igcabtelif@gmail.com adresine 02.8.2021 akşamına kadar iletilebilir.



Başvuruların http://igc.org.tr/igc/telif-destek-programi-rehberi/ adresinde yer alan ve bülten ekinde de gönderilen başvuru formlarının doldurularak yapılması gerekmektedir.