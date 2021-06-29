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İGC'den polis şiddetine tepki: Gazetecilere şiddet uygulanmasını asla kabul etmeyeceğiz

Gazetecilere yönelik polis şiddetini protesto etmek için İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Konak Meydanı’nda bulunan Hasan Tahsin heykeli önünde bir araya geldi

İGC'den polis şiddetine tepki: Gazetecilere şiddet uygulanmasını asla kabul etmeyeceğiz
29 Haziran 2021 Salı 15:33

İstanbul'daki bir yürüyüşte AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç'ın şiddet kullanılarak gözaltına alınması tepkilere neden oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere şiddeti protesto etmek için Konak Meydanı'nda bulunan Hasan Tahsin heykeli önünde toplandı.

Burada ortak açıklamayı okuyan İzmir Gazeteciler Başkanı Dilek Gappi, “Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıdır” dedi.

Gazetecilerin şiddetle karşı karşıya kaldığını söyleyen Gappi, “İçişleri Bakanlığı’nın gösteriler sırasında polislerin görüntülerinin alınamayacağına yönelik yasadışı genelgesinin ardından, bu şiddet çok daha tehlikeli bir hâl almış durumda” ifadelerini kullandı.

Gappi, gazetecilere uygulanan şiddetin kanıksanamayacağının altını çizerek “Bu şiddet dalgasının amacı medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz. Bu insanlık dışı yöntemlerde ısrar etmeyi düşünen memurları da uyarıyoruz: Cezasızlık zırhına güvenmeyin. Size bu kanunsuz emri verenlerle birlikte mutlaka yargılanırsınız” diye konuştu.

Etiketler; #İGC #İzmir Gazeteciler Cemiyeti #konak meydanı #dilek gappi #gazeteci şiddet
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