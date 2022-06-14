İGC Uluslararası Basın Merkezi kapılarını açtı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarihinin en önemli ve en kapsamlı projesi hayata geçti. İGC ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle kurulan 'Uluslararası Basın Merkezi' törenle gazetecilerin hizmetine açıldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle kurulan Türkiye’nin en büyük Uluslararası Basın Merkezi Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kapılarını açtı. İçinde konferans salonu, televizyon stüdyosu, serbest gazeteciler için çalışma alanları, Uluslararası Medya İletişim Ofisi, eğitim laboratuvarları, kitaplık ve çalışma ofisleri bulunan Basın Merkezi, dünya basınını, medya ağı ile birbirine bağlayacak. Merkez, dünyanın her yerinden gazetecilerin fikir ve basın özgürlüğü için ortak mücadele alanlarından biri olacak.



'EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ'



Kurdele kesim töreni öncesi konuşma yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir basınını dünyayla bütünleştirecek Uluslararası Basın Merkezi'nin açılışına katılanlara teşekkür etti. “Bugün burada gazetecilik mesleği ve meslektaşlarımız için tarihi bir gün yaşıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Gappi, “Büyük bir çaba ve özveriyle hayata geçen Merkez, Cemiyet tarihimizin en önemli ve en kapsamlı projesi. İzmir’i dünyaya bağlayacak bu proje bizlerin en büyük hayaliydi” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in, İzmir’i dünyanın yıldızı gibi parlayan kentlerden biri yapma azmi ve vizyonuyla hareket ettiğini kaydeden Gappi, bu hayalin de böylece gerçeğe dönüştüğünü anlattı.



'BU MEŞALE SÖNMEYECEK'



Her dönemde medya üzerinde baskı kurmak isteyenlerin olduğunu ve olmaya devam edeceğini açıklayan Gappi, yapılanlara karşı güçlü durup mesleğin değerini korumanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı. Meclis'te görüşülen Basın Yasası'na da değinen Gappi, “Adı Basın Yasası ama meslek örgütleri ve gazetecilerin dışlandığı, özünde baskı ve sansür içeren bir yasa yürürlüğe giriyor. Biz buna karşı da dayanışma içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurtuluş mücadelesinde bağımsızlık ateşi Şehit Gazeteci Hasan Tahsin ile İzmir’de yakıldı ve İzmir basını bu meşalenin sönmesine izin vermeyecek. Bugün hizmete açtığımız Uluslararası Basın Merkezi de, bu inancın ve umudun simgesi olarak genç meslektaşlarımıza bırakacağımız önemli bir miras” ifadelerini kullandı.



'GÜÇ, BİRLİKTELİKTE'



Basın Merkezi'nin gazetecilere geniş imkanlar sağlayacağını sözlerine ekleyen Gappi şöyle devam etti: “Bu merkezde konferans salonu, televizyon stüdyosu, serbest gazeteciler için çalışma alanları, Uluslararası Medya İletişim Ofisi, eğitim laboratuvarları, kütüphane ve çalışma ofisleri bulunuyor. Dünya basını, medya ağı ile İzmir'den birbirine bağlanacak. Mesleğimizin sorunları çok, beklentileri yüksek ama tüm bu sorunları aşacak güç ‘birlikteliğimizde’ mevcuttur. Önderimiz Atatürk’ün de söylediği gibi 'Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz'. İfade özgürlüğü ve demokrasi yolunda bedel ödeyen tüm meslektaşlarımı gökyüzüne bakarak saygıyla selamlıyorum.”



'AB'NİN TEMEL DEĞERLERİDİR'



Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise İzmir'de bulunmaktan ve böylesi bir merkezin açılışına şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Landrut, “İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü Avrupa Birliği'nin temel değerleri arasındadır. Bunlar demokrasinin temelinde de yer alan önemli değerlerdir. Bu merkezin İzmir'de açılıyor olması; yerel medyanın ve yerel örgütlerin desteklenmesi açısından da son derece önemli olduğunu biliyoruz. Tüm dernekleri, gazetecileri bu zorlu süreçte yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Avrupa Birliği olarak bu çalışmalara katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



'BASINA GÜÇ VERECEK'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise hem Uluslararası Basın Merkezi’nin açılışında olmaktan hem de İzmir'in Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) Genel Kurulu’na ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu açıkladı. Basın özgürlüğünü desteklemek için bu düşüncelerin hayat bulacağı ortamı hazırlamayı da kendilerine görev bildiğini kaydeden Soyer, “Medya üzerindeki baskı ve sansürün giderek arttığı, gazetecilik mesleğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile kurduğumuz bu merkez, hiç şüphem yok ki basın emekçilerine ve medya sektörüne güç verecek” diye konuştu.



'BU KORKUNÇ GÜNLER BİTECEK'



İzmir'in demokrasinin temel ilkelerine olan bağlılığı nedeniyle 2022’de Avrupa değerlerini en iyi temsil eden şehir seçildiğini de hatırlatan Soyer şöyle konuştu: “Uluslararası Medya Merkezi bu değerlere olan inancımızın sonucudur. Biz, halkın doğru haber alma hakkına engel olunduğu, medyanın haklıdan ve hakikatten değil güçlüden yana olduğu bu dönemde, özgür basının değerini daha iyi anlıyoruz. Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak için özgür basına ekmek gibi, su gibi muhtacız. Doğruları ifade etmenin suç sayıldığı, hakikati konuşanların iktidardan beslenen bir avuç insan tarafından linç edildiği; hukukun, sağduyunun, aklın ve uzlaşının rafa kaldırıldığı bu korkunç günlerden elbette çıkacağız. Bunu, ateşten gömlek giymek pahasına tarafsız haber yapmaya devam eden basın emekçilerimiz sayesinde başaracağız. Bu merkez, ifade ve basın özgürlüğünü yeniden kazanma mücadelesine İzmir’in sunduğu naçizane bir katkıdır. Uluslararası Basın Merkezimiz, basın özgürlüğüne susamış ülkemize ve özgürlüğe susamış tüm gazetecilere hayırlı, uğurlu olsun



Uluslararası Basın Merkezi’nin açılış resepsiyonunun ardından Aegean Band Orkestrası sevilen şarkıları seslendirdi.



Genç gazeteciler için okul olacak

Yaklaşık 600 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Uluslararası Basın Merkezi’nde, başta genç gazeteciler olmak üzere tüm meslek mensuplarına günün teknolojilerini öğrenme ve kullanmaya yönelik eğitimler sunulacak. Belirlenen eğitim programları çerçevesinde hafta içi tüm meslek mensuplarına 'Görsel ve İşitsel Medyada Yeni Teknolojiler', 'Yeni Medya ve Dijital Uygulamalar', 'Dijital Pazarlama' ve 'Yabancı Dil' dersleri verilecek. Bu eğitimlerden, tüm meslek mensupları ücretsiz olarak yararlanacak.



Stüdyo ve konferans salonu imkanı

Merkezde ayrıca, İzmir’e gelen yabancı basın mensuplarına haberlerini hazırlayıp görsellerini geçebileceği çalışma ortamı sunulacak. Sahada faaliyet gösteren serbest gazetecilere de aynı imkanlar sağlanacak. Kurulan televizyon stüdyosu, İzmir basının tüm prodüksiyon ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı koyacak. Stüdyoda ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin canlı yayın, program ve yapımları için hizmet verilecek. Merkezde yer alan 60 kişilik konferans salonunda da panel, konferans, açık oturum gibi geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenebilecek. Bu etkinlikler, canlı olarak çeşitli mecralarda yayınlanabilecek.