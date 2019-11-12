İhalenin feshi davası ve İzmir avukatları

Yapılmış icra ihalesine itiraz ihale gerçekleştikten itibaren geçen 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

İhaleye itiraz edilebilmesi için ihale bozulma sebepleri yargıtay tarafından şu şekilde belirtilmiştir:

• İhaleye fesat karışması

• Arttırma hazırlık işlemleri sırasında hatalı ya da eksik işlemlerin yapılması

• İhale sırasında hatalı işlemler olması

• Alıcının, alınacak malın nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması

İhalenin feshedilmesi halinde talep edilen tarihi izleyen 20 gün içerisinde mahkemeyi başlatır. Taraflar mahkemeye katılmasa dahi icap kararları kesinleştirilir. Eğer İzmir Avukat tarafından yapılan talep reddedilirse tetkik mercii tarafından davacı taraf ihale bedelinin %10 kadar para cezası ile cezalandırılır.

İhalenin Feshi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu 134. Maddesinde yer alan "İhalenin Feshi ve Neticesi" başlığında düzenlenen, cebri icra yoluyla satılan malların ihalesine yapılan itiraz davalarıdır. İhalenin feshi için icra mahkemelerine şikayet yoluyla başvurulması gerekir. Eğer satış pazarlık yoluyla yapıldıysa iptali için genel mahkemelere başvurulmalıdır. Avukatlarca yapılan başvuruların daha nitelikli olduğu tartışmasızdır.

İhalenin feshi davasında yetkili mahkeme ihalenin gerçekleştiği icra dairesinin bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesidir. Örneğin İzmir ili için İzmir İcra Mahkemeleri yetkili olacaktır. Ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan icra satışlarında ise ortaklığın giderilmesi kararını alan Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi gibi. 6183 sayılı kanuna göre yapılan taşınmaz satışlarında taşınmazın bulunduğu yerdeki İcra Mahkemeleri, taşınır satışlarında ise Vergi Mahkemeleri görevlidir.

İhalenin Feshi Davası Süresi

İcra ihalesine itiraz süresi ihalenin yapıldığı tarihi takip eden 7 gündür. Burada ihale günü 7 gün hesabına katılmaz. İlgili kişilerin, ihale ile ilgili usulsüzlükleri en geç ihale günü öğrendiği baz alınır. Bu nedenle ihalenin feshini isteme süresi ihale günü itibariyle başlar ve 7 gün içerisinde ihalenin feshi talep edilmezse ihale kesinlik kazanır. Bu vakitten sonra avukat tarafından da yapılabilecek bir şey kalmamıştır. Fakat bazı durumlarda itiraz süresi usulsüzlüğü öğrendiği tarihten itibaren başlar. İzmir Hukuk Büroları usulsüzlüğü öğrendiği tarihten itibaren başlayan durumlar;

• Satış ilanının tebliğ edilmesi gereken yetkili kişiye, satış ilanının usul ve esaslara uygun olarak tebliğ edilmemesi,

• Satışı yapılan taşınmazların esas özelliklerinin hatalı olmasının sonradan öğrenilmesi,

• İhalede yolsuzluk yapılması

Yukarıdaki belirtilen durumlarda usulsüzlüğün öğrenildiği tarih itibariyle 7 gün içerisinde ihalenin feshi istenebilir. Ancak bu üç durum olsa daha ihale üzerinden 1 yıl geçmişse, fesih istenemez.

İhalenin Feshi Davası Tarafları

İcra ihalesine itiraz davası açabilecekler ihalede satılan malın türüne göre değişir. Taşınmaz mal satışlarında fesih davası açabilecekler;

• Borçlu

• Alacaklı

• Tapu sicilinde yer alan ilgili kişiler

• Pey sürerek ihaleye katılanlar

Taşınır mal satışlarında fesh davası açabilecekler ise;

• Borçlu

• Satış isteyen alacaklı

• Pey sürerek ihaleye katılanlar

Yukarıdaki saydığımız kişiler ihalenin feshi davası yetkili mahkemesine şikayet yoluyla dava açabilirler. İzmir’de gittiğiniz uzmanlığına bakmaksızın herhangi bir avukat da size aynı tavsiyede bulunacaktır. İhalenin feshini talep edecek kişilerin yurt içinde ikamet adresi göstermesi ve kendi menfaatlerinin ihlale uğradığını kanıtlaması gerekir. İhalenin feshine neden olan kişiler ihalenin feshini talep edemezler.

İhalenin Feshinin Sonuçları

İcra ihalesine itiraz süresi içerisinde yapılan başvuru sonucunda mahkeme ihalenin feshine karar verir ve karar kesinleşirse, alıcının ihale ile aldığı mülkiyet hakkı sona erer. Alıcının ihale için ödediği bedel nemalarıyla birlikte alıcıya ger ödenir. İhalenin feshi kesinleştikten sonra, ihaleye konu olan mal tekrardan satışa çıkartılır.

Eğer mahkeme ihalenin feshi için yapılan başvuruyu reddederse davacıyı adli para cezası ödemeye mahkum eder. Bu ceza ihale bedelinin %10’u kadardır. Bu oran duruma göre %20’ye kadar çıkabilir. Bu oran avukat tarafından değil hakim tarafından belirlenir. Red kararı kesinleştiğinde taşınmazın kesin tescili alıcıya yapılır. İhale sonucu kesinleşeceği tarihe kadar malın nasıl saklanacağı ve idare edileceğine icra dairesi tarafından karar verilir.



