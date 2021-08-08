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İhbar üzerine harekete geçen polis 62 tüfek ele geçirdi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ruhsatsız 62 tüfek ile kuru sıkıdan bozma ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

İhbar üzerine harekete geçen polis 62 tüfek ele geçirdi!
08 Ağustos 2021 Pazar 08:39

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesine bağlı Yenimahalle'de yaşayan A.K'nin kurusıkı tabancanlar üzerinde işlem yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

A.K'nin dükkanına baskın düzenleyen ekipler 62 ruhsatsız tüfek, 16 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesik tüfek, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ödemiş #tüfek #ruhsatsız tabanca
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