İhtiyaç sahiplerine yardım eli

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornovalı ihtiyaç sahibi yurttaşların yardımına koşuyor. Başkan İduğ, geçen haftalarda Serintepe Mahallesi ziyareti sırasında tanıştığı engelli Serkan Yılmaz'a söz verdiği akülü tekerlekli sandalyeyi evine giderek teslim etti.

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Bornova Belediyesi, kendilerine gelen talepleri değerlendiriyor. Vatandaşların daha rahat bir hayat sürmesi için yardımlar yapılırken, engelli ve ihiyaçlı olan bireylerin de gereksinimleri karşılanıyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da düzenlediği mahalle gezileri ile sorunları yerinde tespit ederken, yurttaşlarla da birebir temas kurarak sorunlarını dinliyor. Geçen haftalarda Serintepe Mahalle ziyareti sırasında Mutar Latif Tek tarafından kendisiyle tanıştırılan 43 yaşında ki Serkan Yılmaz da Başkan İduğ'nun hayatına dokunduğu vatandaşlardan biri oldu.



Mahalle ziyaretinde istedi



Serkan Yılmaz, 8 ay önce beyinindeki tümör yüzünden felç geçirerek yüzde 93 ortopedik engelli oldu. Başkan Mustafa İduğ ile mahalle ziyareti sırasında tanışan 3 çocuk babası Yılmaz, çalışamadığını ve yaşadığı zorlukları anlatak akülü sandalye yardımı istedi. İduğ'un isteği üzerine Yılmaz'a akülü tekerlekli sandelye alındı ve bizzat Başkan tarafından teslim edildi.



Sözünü tuttu



Bornova Belediyesi'ne teşekkür eden Serkan Yılmaz, "Başkanımız mahallemize geldiğinde tanıştık. Kendisine yaşadıklarımı anlattım ve akülü araba için yardım istedim. Bana arabayı alacaklarını ve bizzat kendisinin getireceğini söyledi. Sözünü de tuttu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim" dedi. Yardımın hızlı bir şekilde gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Mahalle Muhatarı Latif Tek de hizmetin hızlı olmasının önemine dikkat çekti.



Bornova Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Başkan İduğ da, "Öncelikle muhtarımıza teşekkür ederim. Çünkü bizim herşeyi görmemiz mümkün değil. Muhtarlarımız bizim 3. gözümüz. Bizler halkımıza ne kadar yakın olursak o kadar doğru işler yaparız. Serkan, arkadaşımızın da zor zamanında yanında olmak bizim görevimiz. Akülü sandalyesini iyi günlerde kullanmasını dileriz" diye konuştu.