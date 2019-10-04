İKÇÜ'lü öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlatıp, basın açıklaması yaptı.

İKÇÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Çiğli Kampüsü'ndeki A Blok'ta, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından Diyarbakır'daki HDP il binası önünde başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlattı. Kendilerine 1000 imza hedefi koyan öğrenciler, toplanan bu imzaları, annelere destek olmak için Diyarbakır'a götürüp, onlara teslim edeceklerini söyledi.

Kaçırılan gençlik bizim gençliğimizdir

Topluluk üyesi yaklaşık 25 kişi, ellerinde, 'Anaların ateşi PKK'yı yakacak' yazılı dövizlerle, imza kampanyasının düzenlendiği yerde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Topluluk başkanı olan, tıp fakültesi öğrencisi Elfide Nur Atalay, "Dağa kaçırılan oğlu için Hacer ananın yaktığı ateş, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Hacer annenin mücadelesi diğerlerine de destek vermiş ve bugün toplam 49 aile nöbete devam etmektedir. Aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasının aracısı olarak HDP'yi gördükleri için orada oturmaktadırlar. Annelerin haklı isyanı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyle bütünleşmiştir. PKK'nın, ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler, bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize hem de geleceğimize saldırmaktadır. Türk gençliği olarak, bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kapatamaz, kulaklarımızı tıkayamaz ve vicdanlarımızı kapatamayız. Kahrolsun PKK" dedi.Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.







