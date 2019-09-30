İKÇÜ yeni eğitim yılı için oryantasyon düzenledi

Yeni öğrencilerin akademik ve sosyal hayata kolay uyum sağlamaları için düzenlenen 'İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Oryantasyon Programı' yoğun bir katılımla yapıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca düzenlenen programı, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Genel Sekreter Nurettin Memur, Sağlık, Kültür ve Spor Daire (SKS) Daire Başkanı Serhat Dikmen, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Bulduklu ile çok sayıda öğrenci takip etti.

Üniversite hayatına İKÇÜ'de merhaba diyen öğrencilere seslenen SKS Daire Başkanı Serhat Dikmen, oryantasyon programları ile amaçlarının kampüs hayatı, sportif faaliyetler, öğrenci toplulukları, psikolojik danışma ve rehberlik imkânları, ders programları, Erasmus, Mevlana gibi değişim programları ile yemek, kütüphane gibi başlıklarda öğrencileri aydınlatmak olduğunu söyledi.

İyi ki İKÇÜ'lüyüm

Etkin ve verimli bir eğitim ve öğretim yılı temennisiyle İKÇÜ'nün yeni üyelerine seslenen Rektör Prof.Dr Saffet Köse yeni kurulan üniversiteler arasında oldukça önemli bir yerde bulunduklarını kaydetti. Öğrencilerin üniversite hayatı sonrasında İKÇÜ Ailesi mensubu olarak mezun olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Köse, "2000 yılında kurulan 90 civarı üniversite arasında eğitim-öğretim kalitesi bakımından hep ilk onda olduk. 2010'da kurulanlar arasında da hep ilk üçte yer aldık. O yüzden mezun olduğunuzda iyi ki İKÇÜ'lüyüm diyeceğinize inanıyorum." dedi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

"Amacınız diploma sahibi olmak yerine nitelikli mezunlar arasında yer almak olmalıdır. "diyerek öğrencilere lisans sürecini en verimli şekilde kullanmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Köse, "Bir düşünürün ifade ettiği gibi; zaman çok iyi bir öğretmendir, ama zamandan öğrenen öğrenci çok kötü bir öğrencidir.... Şu anda geleceğinizi şekillendirecek en değerli yıllarınızda bulunuyorsunuz. Zamanın kıymetini bilerek lisans hayatını en iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum." dedi.

Oryantasyon Programı, ilgili daire başkanlıkları ve koordinatörlüklerden gelen yetkililer tarafından verilen eğitimlerle devam etti. Öğrenci Toplulukları da daha aktif bir sosyal üniversite hayatı geçirmeleri adına yeni öğrencileri topluluklarda faal olmaya çağırdı.Fuaye Alanında kurulan öğrenci topluluklarına ait stantları gezen Rektör Köse, öğrencilerle sohbet etti, kendisine sunulan ikramları kabul etti, genç İKÇÜ'lülerle fotoğraf çektirdi.