İKÇÜFEST'te eğlence başladı

“İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi” bahar şenliği İKÇÜFEST’19 öğrencilerden oluşan kortejin coşkulu kampüs yürüyüşüyle başladı.

İKÇÜ Öğrenci Konseyi ve öğrenci topluluklarının üyelerinden oluşan kortej, Karşıyaka Belediyesi Bando Takımının eşliğinde şenliğin başlangıcını coşkuyla yaptı.

Öğrenci-yönetim bir arada…

Rektörlüğe yürüyen coşkulu korteje, Rektör Vekili Prof.Dr. Turan Gökçe, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Kaya, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Senato Üyeleri, Genel Sekreter Öğr. Gör. Nurettin Memur, Genel Sekreter Yardımcısı Enes Uzun ile akademik ve idari personel de dâhil oldu.

Gençlerle şenlik alanına yürüyen Rektör Vekili Prof.Dr. Turan Gökçe öğrencilere hitap etti.

Şenliğin gönüllerince geçmesi temennisinde bulunan Prof.Dr. Gökçe, İKÇÜ’nün sosyal ve kültürel faaliyetlerde farklı bir iklim oluşturmak istediğini belirtti.

Eğlenmeyi hak ettiniz

Prof.Dr. Gökçe, “Sizlerin de bu iklimde yetişmesi için ortaya koyduğunuz fikirlerinizi ve projelerinizi desteklemekteyiz. Üniversite yönetimi olarak sizlerin temsilcileriyle Öğrenci Konseyimizle birlikte 3 gün devam edecek İKÇÜFEST’19’u düzenlemiş bulunuyoruz. Yaklaşan finallerinizle birlikte yoğun bir yılı geride bırakacaksınız. Dinlenmeyi ve eğlenmeyi hak ettiğinizi düşünüyoruz. 3 güne yaydığımız şenliklerimizin sizleri dinlendirmesini ve eğlendirmesini ümit ediyoruz. Sizler adına Rektörümüz Prof.Dr. Saffet Köse Hocamıza minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum Organizasyonun fikir aşamasından bugüne getiren şenlik komitemize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Resul Dindar, Karadeniz rüzgârı estirdi

2 saat sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Karadeniz'in sevilen sesi Resul Dindar, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı, İKÇÜ’lü hayranları için dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. “Bugün uzun zamandan beri ilk defa ben eğlendim.” diyen Dindar, “Her şey için çok teşekkürler. Bu moral 6 ay daha gider. Yine gelin deseniz yine gelirim ki…” şeklinde sosyal medyadan İKÇÜ’lü gençlere sevgilerini iletti.