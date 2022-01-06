İki asırlık fırın kepenk indirdi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yaklaşık iyiyüz yıldır hizmet veren meşhur Haktanır Pide kepenk indirdi. Artan maliyetler nedeniyle kapatma kararı aldıklarını ifade eden işletme sahibi Mehmet Somay Pideci, “Müşterilerimiz arıyor ama artık açmayı düşünmüyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in en eski pide fırını olarak 1834 yılından bu yana hizmet veren Haktanır Pide, yaklaşık iki asır sonra kepenk indirdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 187 yıl önce Mehmet Usta tarafından kurulan pide fırını, ekonomik sıkıntılara dayanamadı ve on yıllardır sönmeyen fırının ateşi söndü. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında halkın ekmek ihtiyacını da karşılayan pide fırınını atalarından devraldığı günden bu yana 55 yıldır işleten Mehmet Somay Pideci, kepenkleri indirmesinin ardından Haber Ekspres’e konuştu. Son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılardan dolayı tarihi fırına kilit vurmak zorunda kaldığını belirten Pideci, “Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle kapatmaya karar verdik. Asgari ücret yükseldi, kullandığımız unun çuvalı 100 TL’ydi bugün 400 TL oldu. Maliyetler çok arttı. Kalitemizden ödün vermek istemedik. Fiyatlarımıza zam yapmamız halinde de müşterilerimizi memnun etmeyecektik. Tüm bu nedenlerle dükkânı kapattık. Müşterilerimiz arıyor ama artık açmayı düşünmüyorum. Yaşım da 66’ya geldi bu yaştan sonra bu ekonomik şartlarda bu işi yapmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluklara dayanamadı

Tarihi fırının kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise “Kemeraltı Haktanır pide Mehmet Somay Pideci abimiz yılların esnafı. Kendisi mülk sahibi olmasına rağmen ekonomik koşullar ve işletme giderlerinin zorluğu neticesinde kepenk kapattı. Kemeraltı’na kattığı emek için minnettarız. Neredeyse 200 yıllık tarihi geçmişi olan bir pideci. 1834 yılında İzmir'in ilk fırını olarak kurulan Haktanır Pide, tarihi dokusunu kaybetmeyen nadir yerlerden biridir. Bu dokuya nesilden nesile sahip çıkmak ve aynı hizmet anlayışını yüzyıllardır sürdürmek hiç de kolay bir iş değildir aslında. Kurulduğu yıllarda İzmir'in ilk ekmek fırını olarak faaliyet gösteren Haktanır Pide, ikinci dünya savaşı sırasında İzmir’de karneyle ekmek dağıtılan bir yermiş. Zamanla da faaliyetini sadece pide üzerine sürdürmüşler. Müşterilerin ağırlandığı asıl salona giriş katında bulunan fırının yanından geçip dar merdivenlerden yukarı çıkarak ulaşılabiliyorsunuz. Tarihi dokusunu kaybetmediğini, hiçbir şeyin değiştirilmediğini içeri girer girmez çok rahat anlayabiliyorsunuz. Buranın en güzel yanı da aynı düzenle devam ediyor olması; sadece tabure ve mermer masa üzerinde saman kağıtta pide sunumuyla müşterilerini ağırlıyor. Hatta ve hatta pideyi onlar değil masaya getirilen bıçakla kendiniz dilimleyip kim nasıl isterse o boyutta kesip afiyetle yiyebiliyorsunuz. Tabak yok, çatal yok. Her şey çok net” diye konuştu.