İki asırlık gelenek Buca’da yaşamaya devam ediyor

Öz kültürlerinden biri olan atlı sporlarla ilgili geleneği geleceğe taşıyan Buca Belediyesi, atların “tek ayak koşma stili” olarak bilinen, binici ve yükü en uzun mesafeye, en kısa zamanda taşıma ustalığı taşıyan “Rahvan” için, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile birlikte özel yarış düzenleme kararı aldı

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, iki asırlık bu kültürü uluslararası arenaya taşımak istediklerini söyledi.

Buca ile özdeşleşen atlı spor kültürü, yaşatılmaya devam ediyor. 28 Temmuz’da düzenlenecek Rahvan At Yarışları için kolları sıvadıklarını, Ege Bölgesi’ne has bir yarış olarak bilinen Rahvan At Yarışları’nı ilçede de düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile bir araya gelerek, Gölet tesislerinde atla gezinti de yaptı.

Hak ettikleri değeri bulması gerek

Toplantıda atlı sporların Buca’nın bir kültürü olduğunu, bu kültürün yaşatılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kılıç, Rahvan At Yarışı kültürünün hak ettiği değeri bulması gerektiğini vurguladı. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rahvan at yarışlarını daha profesyonel ortamlarda yaparak dünya kültürlerine pazarlamamız gerekiyor. Yapacağımız organizasyonlar ve tanıtım çalışmalarıyla bu kültürü uluslararası arenaya yaymak istiyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz etkinlikleri geliştirerek hem kültürümüzü yaşatmak, hem de merakı olan gençlerimizin bu spora yönelmesini sağlamak istiyoruz. Bizden sonraki nesillere de at sevgisini aşılamış olacağız.”