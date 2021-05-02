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İki çocuk sokak kedisini bayıltana kadar dövdü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini 2 çocuk, bayılana kadar dövdü, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İki çocuk sokak kedisini bayıltana kadar dövdü
02 Mayıs 2021 Pazar 13:59

Konak'ın Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan geçen 29 Nisan gecesi içeri giren 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 çocuk, buradaki sokak kedisini önce ellerine geçirdikleri bir örtü ve kedi yatağı ile ardından da bir kütük ile vurup, tekmeleyerek işkence yaptı. Kedi bayılırken, 2 çocuk aralık bırakılan kapıyı kapatıp, kaçtı. Kırdı, ertesi gün iş yerini kontrole geldiğinde ortalığın darmadağın olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. İşletmeci, içeri girdiğinde baygın halde bir sokak kedisi buldu.

İş yerine önce hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde 2 çocuğun içeri sığınan kediye işkence yaptığını fark etti. Kırdı, baygın haldeki kediyi evine götürüp, gerekli tedavisini yaptı. Kırdı, kedinin dövülüp, işkence yapıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerini, "Onların ağızları ve dilleri yok ama ben sesiz kalmayacağım. Elimden geleni yapacağım" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #sokak kedisi #kediyi dövdüler
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