İki kadın susmadı, tacizciye ceza aldırdı!

İzmir Karşıyaka'da iki kadına karşı yapılan sözlü taciz cezasız kalmadı. İki kadını sözleri ile taciz eden şahısa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 22 Temmuz gecesi 30 yaşındaki Öznur Güzelses ve 28 Merve Çavuşoğlu arkadaşları Erdem T. ile birlikte Bostanlı'da konsere gitti. Konser sonrası arkadaşları Erdem T.'den ayrılan iki kadın, daha sonra park ettikleri araca doğru yürümeye başladı. O sırada Ümit U. isimli şahıs kadınlara seslenerek onları yanına çağırdı. İki arkadaş araçlarına doğru yürümeye devam ederken, Ümit U. elinde bira şişesiyle kadınların yanına gelerek birinin koluna dokundu ve "Birlikte takılsak mı diyorum?" dedi.

Bunun üzerine Öznur Güzelses çığlık atıp çevredekilerden yardım talep etti ve durumu polise haber verdi. O sırada Ümit U. ise bir büfeye girerek alkol aldı. Kadınların tepkisi üzerine Ümit U. kaçmaya çalıştı, ancak çevredekiler olaya müdahale etti ve onun kaçmasını engelledi. Olay yerine polis gelirken, Ümit U. ise üç çocuğu olduğunu söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.



Olayın duruşmasında karar çıktı. Karşıyaka 9. Asliye Mahkemesi'nde görülen davaya Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu katılırken, Ümit U. ise gelmedi. Davaya bakan hakim, Ümit U.'ya 'basit cinsel taciz' suçunu 'cinsel taciz' suçuna çevirerek, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



UMARIZ EMSAL OLUR

Duruşma çıkışı açıklama yapan Güzelses, tacizcinin olaydan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Kendilerine avukat atanmadığını, tacizcinin de duruşmaya gelmediğini belirten Güzelses, hakime olayı anlattıklarını ve sonra da hakimin cezayı verdiğini söyledi.

Güzelses şunları söyledi: "Olması gereken adalet sistemi buydu. İnanılmaz mutlu olduk. Suç basit cinsel taciz olarak belirlenmişti. Aslında hiçbir şey basit değil, tacizin hiçbir şekilde küçüğü büyüğü yok. Zaten bu kişi tacize yeltenmişti ve daha büyüğünü de yapacaktı. Biz olmasak başka birine yapacaktı. Olayların arkasındaki büyük sorunları görseler, zaten karar sistemi daha doğru olacak. Olması gereken buydu. Her şey ortadaydı, duruşmada anlattık ve çıktık. Adalet çok güzel bir şekilde işledi. Umarım bu karar daha büyük davalara, tecavüzlere, cinayetlere, çocuk istismarlarına, beraat kararı verilen davalara emsal olur. Umarım kadınlar, çocuklar, hayvanlar rahat bir nefes alır. Karar çıktıktan sonra kadın mübaşirle göz göze geldik. Gözlerim doluyor. Bu kararı hiç beklemiyorduk, çok şaşırtıcı oldu. Hakime ve savcıya çok teşekkür ediyoruz, olması gereken buydu."

SUSMAYI TERCİH ETMEDİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu ise susmayı tercih etmediklerini ve şikayetçi olduklarını söyledi. Davadan vazgeçmediklerini belirten Çavuşoğlu, hakimin kendilerine inandığını gösterdiğini anlattı. Çavuşoğlu, kadınların bu durumlara ses çıkarmaması durumunda bu tarz kişilerin daha çok cesaret alıp, kadınlara bu tarz tacizi daha çok yaşatacaklarını da vurguladı.