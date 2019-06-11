İki kızını tüfekle vurdu

Yaralanan 13 ve 16 yaşlarındaki kızların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

İki kızını tüfekle vurdu
11 Haziran 2019 Salı 10:47

Bir babanın, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi.

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S'yi (16) tüfekle vurulmuş halde buldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen baba, olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Yapay Zeka'da Çığır Açacak Buluş
Sonraki Haber
Wang, Lüksemburg Orkestrası ile çalacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.