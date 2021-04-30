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İki yıldır kaçan katil zanlısı mutfak dolabında yakalandı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce tabancayla vurularak öldürülen Veysi Oktay'ın (36) katil zanlısı E.V. (42), saklandığı evin mutfak dolabından girilen gizli bölmede polis ekipleri tarafından yakalandı

İki yıldır kaçan katil zanlısı mutfak dolabında yakalandı!
30 Nisan 2021 Cuma 15:42

Oto alım satım işi ile uğraşan Veysi Oktay, 16 Haziran 2019'da Yeşilova semtindeki 4061 Sokak üzerinde tabancalı saldırıya uğradı. Oktay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan zanlının bulunması için çalışmalara başladı. Polis, şüphelinin aralarında 30 bin liralık alacak meselesi bulunan maktul gibi oto alım satım işi ile uğraşan E.V. olduğunu belirledi.

Polis, sürekli adres değiştirerek saklanan E.V.'nin, son olarak Menemen ilçesine bağlı Musabeyli Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çiftlik evi uzaktan takibe alındı. E.V.'nin çiftlik evinde olduğu belirlenince buraya operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 saat arama yapan polisler, E.V.'ye ulaşamadı. Aramayı sürdüren ekipler, çiftlik evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan tek katlı bir müstakil evin mutfağında oluşturulan gizli bölmede E.V.'yi yakaladı. E.V.'nin, mutfak dolabından girilen, gizli bir bölme oluşturması polisleri de şaşırttı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #cinayet #cinayet zanlısı yakalanma
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