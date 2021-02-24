İkinci el otomobilde faizler yükseldi, satışlar düştü

İzmir’in otomobil pazarının nabzının attığı Otokent'te son günlerde durgunluk hâkim. Kredi faizleri yüksek olduğu müddetçe satışların hızlı olmayacağını belirten Otokent esnafı, ikinci el araç piyasasında Nisan ayının ikinci yarısından itibaren bir canlılık beklediklerini dile getiriyor

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in otomobil pazarının nabzının attığı Otokent'te son günlerde durgunluk yaşanıyor. Galerici esnafı ise araç stoku yaparak Nisan ayının gelmesini bekliyor. Geçen yıl sıfır araç bulunmaması nedeniyle herkesin ikinci el otomobillere yönelmesiyle birlikte araç fiyatları neredeyse ikiye katlanmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piyasanın canlanacağını dile getiren Otokent esnafları, kredi faizleri yüksek olduğu müddetçe araç satışının hızlı olmayacağını belirtiyor.

Araç fiyatların geçen yıl yükselmesin ardan aynı seviyede seyrettiğini ifade eden Otokent Esnafı Erkan Kuşdemir, “Fiyatlar yerinde sayıyor, herhangi bir yükselme yok. Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki yüksek fiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Hiçbir şekilde otomotiv piyasasında fiyatlar yerinde sayar ama düşmez. Araba en hızlı nakde çevrilecek bir şey. 200 bin liraya alınan bir aracı çok sıkışmadıkça kimse 180 bin liraya vermez. Aracı iki ayda değil de üç ayda satar ama fiyatını düşürmez” dedi.

Piyasa durgun

Nisan ayında ikinci el araç piyasasında patlama yaşanacağını ifade eden Kuşdemir, “Nisan ayında aşırı bir yoğunluk bekliyoruz. Yazın yaklaşmasıyla birlikte tatile çıkacak olan herkes araba alacak. Kışın çok araba lazım olmadığında da piyasada bir durgunluk yaşanıyor. İnsanlar hafta boyunca çalışıyor, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olduğu için arabaya ihtiyaç olmuyor. Çok zaruri bir ihtiyaç olmadıkça araba alan yok. İnsanlar, araç kiralamak yerine yaz başında araba alıp kış gelince satıyorlar” diye konuştu.

Faiz yüksek, Müşteri yok

Kredi faizlerinin yüksek olmasının piyasayı olumsuz etkilediğini dile getiren Kuşdemir, “Kredi faizleri yüzde 17-18. Faizler yüksek olduğu müddetçe araç ve av satışı çok hızlı olmaz. Faizler düşerse araba piyasası da emlak piyasası da canlanır. Millet döviz, altın yükselecek diye bunlara yöneldi ama bunlar da düştü. Zarar da etmek istemiyorlar, eğer faizler düşer altın ve dolar yükselirse canlı para olur. En güvenli yatırım otomobil. Herkes işini yapacak. Piyasanın durgun olmasına rağmen araç stoklarımızı yaptık. Bekliyorum, Nisan ayının 15’inden sonra işlerimiz hareketlenecek” şeklinde konuştu.

Otomotivci yazı bekliyor

İkinci el otomobillerin fiyatlarında geçen yıl astronomik bir artış yaşandığını vurgulayan İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Feyzi Demir ise araç fiyatlarının aynı seviyede seyrettiğini belirtti. Otokent’te durgunluk yaşandığını dile getiren Demir, piyasanın yaz aylarında hareketleneceğini söyledi.