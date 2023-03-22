İkinci yüzyıla yön verecek tarihi kongre sona erdi: Geleceğe dair umutları yeşertti

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, kongrenin sonuç bildirgesinin oylanmasıyla sona erdi. Kongrenin kapanışında konuşan İZBB Başkan Tunç Soyer, ülkenin bütün olumsuz koşullarında geleceğin Türkiyesi'nin inşası için bir araya gelindiğini belirterek kongrenin geleceğe dair umutları yaşarttığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) tarafından "Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz" sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sona erdi. Yedi gün süren ana kongrenin son gününde İZBB Başkanı Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sonuç metni delegelerin oylamasına sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ekonomi politikasını belirlemek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler, sanayici ve esnafların oluşturduğu dört grubun paydaşlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda alınan kararlar tek tek oylandı. Maddelerin oylanması sırasında ise çeşitli paydaşlardan itiraz gelirken "İşçi Deklarasyonu Buluşması"nda alınan kararların oylanması sırasında sanayici, esnaf ve tüccar delegasyonun sık sık "ret" vermesi dikkat çekti.

UZUN BİR MARATON

Kongrede alınan kararların oylamasının ardından konuşan İZBB Başkan Tunç Soyer, "8 aydır uzun bir maraton koştuk. Defalarca uzun saatler boyunca bir araya geldik, İşçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar esnaflar... Aynı yüz yıl önce olduğu gibi... Yüz yıl öncesindeki büyük yıkım, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden binlerce vatandaş, büyük bir yoksulluk, İstanbul işgal altında, Lozan barış müzakereleri kesilmiş, her yerde büyük bir umutsuzluk varken 100 yıl önce İzmir'de de 17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Misak-i İktisadi belirlenmiş. Atalarımız, olağanüstü zor koşullarda Geleceğin Türkiyesi'nin iktisat politikalarını belirlemek üzere bir araya gelmişler, çok önemli kararlar almışlar. Bugün Türkiye'de çok katmanlı krizler yaşanırken, hayat pahalılığı ve enflasyon çok ağır bedeller ödetirken, 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felakette on binlerce canımızı kaybedip yüz binlercesi hala barınma sorunu yaşarken, Türkiye'nin bütün olumsuz koşullarında geleceğin Türkiyesi'nin inşası için bir araya geldik. 8 aydır o umudu yeniden yeşertmek için, huzurla bir arada yaşayacağımız Türkiye'yi yaratmak için neler yapılması gerektiğini, hangi karar ve ilkelerin olması gerektiğini belirtmek için toplandık ve bugün bu çalışmaların sonuna geldik. Bütün çalışmalardan sonra bu kararları bugün tek tek tüm delegelerin huzurunda bu salonda oylarına sunduk. Çok kıymetli sunumlar yapıldı. Bugün uzun süren maratonu sonlandırıyoruz" diye konuştu.

"YEPYENİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK MÜMKÜN"

Kongrenin hem umudu hem memleketin geleceğine dair özgüvenin yenilenmesine imkan verdiğini kaydeden Soyer, "Aynı atalarımızın yaptığı gibi barış içinde, huzurla, sağlıkla bir arada yaşayacağımız kentler ve yepyeni bir Türkiye inşa etmek mümkün... Çok önemli karar alındı. Ama kararlar kadar önemli olan yöntemimizdi. Gerçek anlamda demokrasi inşa edildi. Herkesin farklı çıkar grupları olarak tarif ettiği işçiler, çiftçiler, esnaflar, tüccarlar, sanayiciler ortak bir gelecek tasavvur ettiler. Bu kararların takipçisi olacağız. Bu kararların hayata geçebilmesiyle geleceğimiz çok daha aydınlık olacak. Bu delegasyonun tüm bireylerine, bu büyük organizasyonun hayata geçmesi için emek veren çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma, 8 ay boyunca bize rehberlik eden çok değerli akademisyenlere, bilim insanlarına, basın emekçilerine, herkese çok teşekkür ediyorum, en çok da umudumuzu büyüttükleri için, Geleceğin Türkiyesi'ne dair umutlarımızı yeşerttikleri için... Göreceksiniz, bir şey değişecek her şey değişecek ve çok daha güzel bir ülkede çok daha huzurla yaşayacağız" ifadelerini kullandı.